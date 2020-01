José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez, sostuvo que sus padres "nunca se llevaron bien". | Fuente: Instagram

José Eduardo Derbez es el tercer hijo de Eugenio Derbez, fruto de su matrimonio con la actriz Victoria Ruffo. Actualmente, a sus 27 años, el actor ha logrado abrirse un propio camino en la actuación, aunque la presencia de sus famosos padres fue crucial para definir su carrera.

Así lo hizo saber José Eduardo a Mara Patricia Castañeda, durante una entrevista en la que contó más de un detalle sobre la relación de sus padres. “Creo que los dos [Eugenio y Victoria] me han apoyado muchísimo, siempre como que no les he pedido ayuda de nada, que muevan palancas ni nada, lo que voy a hacer, lo voy a hacer yo solo”, señaló.

En esta conversación, compartida en YouTube, el intérprete mexicano detalló que siempre buscó su independencia financiera. “Me decían [mis padres]: ‘Yo voy a ver lo de tus pagos, yo voy a checar para que cobres bien’, y yo dije: ‘no, si la riego, la riego yo’, yo muevo mis cosas y yo cobro. Lo respetaron, dijeron: ‘Está bien, manéjate tú, cualquier cosa, aquí estamos si tienes duda’”, relató.

UNA RELACIÓN TENSA

Según José Eduardo Derbez, sus padres mantuvieron la ecuanimidad en sus conversaciones para brindarle un entorno familiar sin alteraciones. “Hace años no hablan. O sea, creo que desde que yo tenía 18 años dejaron de hablar… Ya 10 años que ellos dejaron de hablar”, indicó, y luego añadió que cuando llegó a la mayoría de edad, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo decidieron culminar con la relación.

De hecho, de acuerdo con el actor, sus reconocidos padres “nunca se llevaron bien” y solían tener peleas por llamadas telefónicas. “Entonces yo decía: ‘Es que ya no pueden hablar’. Empezaba muy bonito, yo siempre me emocionaba cuando veía que hablaban por teléfono: ‘A ver, vamos a ver qué pasa’… ‘- ¿cómo estás? - Muy bien…’”, manifestó.

“Yo decía, qué bueno que están lejos, y a partir de los 18 fue de ‘ya cumplió 18, ya no me marques, ahí quedó toda nuestra relación’”, dijo José Eduardo, y después agregó: “Yo por mí mejor, ¿pa’ qué?”.

Como se recuerda, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se separaron en 1997, luego de cinco años juntos. Entonces, el hijo de ambos tenía apenas 5 años.