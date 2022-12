Hilary Duff alcanzó fama a temprana edad gracias a su papel en la cinta "Casper Meets Wendy". | Fuente: Instagram / Hilary Duff

Con solo 14 años, Hilary Duff ya había llegado al estrellato gracias a su papel en la serie de Disney, Lizzie McGuire. Sin embargo, estar en la cresta de la ola de su popularidad en plena adolescencia le produjo una serie de inseguridades que más adelante se tradujeron en desórdenes alimenticios.

Así lo confesó en una reciente entrevista con la revista Women’s Health, donde se confesó sobre la difícil relación que ha mantenido con su físico en todos estos años. Hoy con 34 años, Duff recordó aquella época como una etapa complicada en la que se sentía presionada por encajar en los modelos impuestos por Hollywood.

Fue alrededor de los 17 años que Hilary Duff reveló que empezó la obsesión con su peso. "Debido a mi carrera, no podía evitar pensar: 'Estoy ante las cámaras y las actrices están delgadas'. Era horrible", afirmó la estrella de Disney, que este año estrenó la serie How I Met Your Father.

Hilary Duff y su receta para mantenerse saludable

A la fecha, Hilary Duff sabe lidiar mejor con la presión de los medios y la manera en cómo se percibe a sí misma, más allá de los estándares impuestos por la industria del entretenimiento. Hollywood, en todo caso, ya no le dicta la pauta de cómo desea verse.

"Creo que cuanto mayor me hago, más segura estoy de mí misma. Mi cuerpo ha tenido muchas formas y tamaños diferentes, y me fascina, en primer lugar, ser mujer. Y también todos los cambios que puede sufrir tu cuerpo a lo largo de la vida", aseveró.

Así, el testimonio de Hilary Duff es el de alguien que ha llegado a superar los trastornos alimenticios. Para no caer en ese círculo que va contra su bienestar, explicó: "Valoro mi salud, hago actividades que me hacen sentir fuerte en lugar de solo mejorar el exterior".

"Paso tiempo con gente que me hace sentir bien y que comparte puntos de vista similares sobre la salud y la positividad corporal, duermo lo suficiente y mantengo una dieta equilibrada", añadió.

Lizzie McGuire, la nueva temporada que se truncó

Dos años atrás, los fans de Lizzie McGuire se emocionaron al saber que Disney preparaba un relanzamiento. Sin embargo, la compañía de Mickey Mouse decidió cancelar el proyecto, según confirmó la misma Hilary Duff.

En su momento, la actriz argumentó que las razones para cancelar el regreso de su personaje más icónico se debió a problemas que tuvo con Disney para contar una trama más adulta. En enero de este año, contó a Cosmopolitan de qué iba a tratar la nueva temporada de la serie.

"Mi personaje se mudaba de vuelta con sus padres porque encontraba a su casi prometido siéndole infiel. Estaba cayendo en picado en el momento y en plan, 'necesito un giro porque todo lo que pensaba que era no lo era, y voy a cumplir 30'", relató.

Actualmente, Hilary Duff es madre de tres hijos y está casada con Matthew Koma desde 2019. Entre sus últimos proyectos televisivos y cinematográficos figuran la película The Haunting Of Sharon Tate y la serie Younger.

