Hilary Swank anunció su embarazo después de cuatro años de matrimonio con Philip Schneider. | Fuente: Instagram / Hilary Swank

La actriz Hilary Swank confirmó que a sus 48 años se convertirá en madre de mellizos, como fruto de su matrimonio con Philip Schneider. Conocida por sus papeles en 'Boys Don't Cry' y 'Million Dollar Baby'", películas que la hicieron ganador de dos premios Oscar, la intérprete se mostró entusiasmada ante la idea de maternidad.



Durante una entrevista con el programa Good Morning America, quien es uno de los nombres más reconocidos de Hollywood anunció: "Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre". "Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer", añadió, para luego detallar que se encuentra en su segundo trimestre de gestación. "Es estupendo poder hablar de ello y compartirlo", dijo.

En su cuenta de Instagram, Hilary Swank también compartió esta feliz noticia con videoclip en el que muestra su vientre. "Próximamente, función doble", escribió en la leyenda. La publicación no tardó en llenarse de comentarios de amistades y seguidores en los que la felicitaban por la dulce espera. Ella y su esposo Philip Schneider se casaron hace cuatro años, luego de un año y medio de haberse conocido en una cita a ciegas.

Hilary Swank sobre su embarazo: "Es una bendición"

No solo al programa matutino estadounidense dio declaraciones. Asimismo, Hilary Swank llevó la noticia de su embarazo a la revista People, a la que señaló: "Es una bendición. Es un milagro absoluto. Increíble". Y detalló que sus mellizos tienen una explicación genética, ya que en la familia de su esposo existen varios gemelos.

Como se recuerda, Schneider es el segundo compromiso de la actriz, ya que anteriormente estuvo casada con el actor Chad Lowe a lo largo de casi una década. "Me siento muy bien ahora mismo, incluso con el cambio de horario", afirmó la intérprete en alusión al viaje que hizo hasta el estado más frío de Estados Unidos, donde graba la serie 'Alaska Daily'.

Agregó que sus compañeros de reparto se enteraron de su embarazo hace unos días. "La ropa ya ha empezado a no caberme, así que el otro día tuve que cortarme los jeans. Y ponerme una chaqueta que no aparecía en la escena anterior", relató Hilary Swank, quien en los últimos años volvió a retomar su carrera tras un periodo alejada de las cámaras.

En 'Alaska Daily', precisamente, Swank interpreta a una periodista de investigación que emprende una nueva vida en el extremo noroeste de América del Norte luego de abandonar su trabajo en Nueva York.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.