Hilary Swank está casado con el empresario Philip Schneider. | Fuente: Instagram / Hilary Swank

Luego de anunciar en octubre pasado su embarazo, la actriz Hilary Swank dio a conocer que ya dio a luz a mellizos. A sus 48 años, la estrella de Hollywood se convirtió en madre por primera vez y decidió celebrarlo con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde fue felicitada por otras celebridades.

"No fue fácil. Pero chico (¡y chica!) valió la pena. ¡Felices Pascuas! Publicando desde el cielo", escribió la intérprete en la leyenda de la fotografía que publicó, donde aparece de espalda, vestida con un albornoz y cargando a sus dos bebés mientras contemplaba un atardecer frente al mar.

Por el momento, todavía no se sabe cómo se llaman los recién nacidos. Estrellas de la meca del cine felicitaron a Hilary Swank en su publicación. "Dios los bendiga cariño. Este es el viaje más extraordinario de la historia. Muy feliz por todos ustedes", dijo Sharon Stone. También Viola Davis, Juliette Lewis y María Sharapova le hicieron extensivos sus saludos.

Como se recuerda, la actriz y su esposo, el empresario Philip Schneider, se casaron en California, en agosto de 2018, luego de un año y medio de haberse conocido en una cita a ciegas. Se trata del segundo matrimonio de Swank, después haberse divorciado de Chad Lowe en enero de 2007.

Hilary Swank sobre su embarazo: "Es una bendición"

En octubre de 2022, durante una entrevista con el programa Good Morning America, Hilary Swank afirmó: "Hay algo que he deseado durante mucho tiempo y que será lo próximo, y que es que voy a ser madre". "Y no solo de uno, sino de dos. No me lo puedo creer", añadió, para luego detallar que se encontraba en su segundo trimestre de gestación.

En aquel momento, en su cuenta de Instagram, Hilary Swank también compartió esta feliz noticia con un videoclip en el que muestra su vientre. "Próximamente, función doble", escribió en la leyenda. La publicación no tardó en llenarse de comentarios de amistades y seguidores en los que la felicitaban por la dulce espera.

No solo al programa matutino estadounidense dio declaraciones. Asimismo, Hilary Swank llevó la noticia de su embarazo a la revista People, a la que señaló: "Es una bendición. Es un milagro absoluto. Increíble". Y detalló que sus mellizos tienen una explicación genética, ya que en la familia de su esposo existen varios gemelos.

"Me siento muy bien ahora mismo, incluso con el cambio de horario", afirmó la intérprete en alusión al viaje que hizo hasta el estado más frío de Estados Unidos, donde graba la serie 'Alaska Daily'.

