La cantante Anitta se sometió a una operación por endometriosis. | Fuente: Instagram / Anitta

Luego de revelar que padecía de endometriosis desde hace nueve años, la cantante brasileña Anitta se sometió a una operación para ponerle fin a este padecimiento. A través de sus redes sociales, la artista dio a conocer cómo se encuentra tras esta intervención.

Desde su cuenta de Instagram, la intérprete de "Envolver" compartió una imagen en la que aparece en la cama del hospital. En la descripción, escribió: "Les cuento esta experiencia deseando que todas las mujeres del mundo tengan más acceso al diagnóstico y comprensión de esta enfermedad que afecta a tantas personas pero que, a la vez, es tan poco hablada".

La endometriosis, cabe recordar, es un mal ginecológico que ocurre cuando el tejido endometrial, que normalmente está dentro del útero, crece fuera de este. Su causa proviene de una deficiencia genética en el sistema inmunológico de las mujeres que incide en el proceso de menstruación mes con mes.

El consejo de Anitta

Anitta expresó su felicidad por haber salido de la etapa más difícil de este mal y agradeció a los doctores que hizo posible la operación. En las imágenes, se puede ver a parte de el equipo médico que la atendió y también a su actual pareja, el productor Murda Beatz, que la acompaña en este proceso.

"Volveré con todo, luchando para que todas las mujeres tengan acceso a todo lo que conocierne a esta película de terror que es la endometriosis y que principalmente sean tratadas con la seriedad y el respeto que requiere esta enfermedad. No se avergüencen de buscar ayuda", concluyó.

Como se recuerda, Anitta canceló sus presentaciones luego de ser diagnosticada con endometriosis. "El dolor es tan fuerte que quieres hacer de todo para que desaparezca", había publicado hace unos días la artista brasileña en su perfil de Twitter.

Sei que vocês estão esperando eu aparecer mas tá difícil viu. Esse pós é insuportável. Correu tudo certo na cirurgia, agora é passar por essa fase extremamente ruim. — Anitta (@Anitta) July 22, 2022

Nueve años de padecimiento

Anitta afirmó que la endometriosis "es muy común entre las mujeres" y genera "varios efectos colaterales" en función de cada cuerpo, una crisis que ha pasado a lo largo de los últimos 9 años de su vida. "Pueden extenderse hasta la vejiga y causar dolores terribles al orinar. Existen varios tratamientos, el mío tendrá que ser cirugía", manifestó.

Adelantó que, tras la operación, no podrá "hacer mucho esfuerzo" durante el mes siguiente, por lo que se vio obligada a "cancelar" muchos eventos que ya tenía programados. "Pero era eso o morir de dolor, no solo después del acto (sexual), sino también cuando menstruo. Necesitábamos reaccionar rápido. 9 años de sufrimiento", complementó.

Asimismo, aprovechó para hacer un llamado en pro de "más informaciones para las mujeres" y pidió fomentar un "mayor interés general en cuidar el cuerpo femenino" para que puedan sentirse "libres" y "conseguir cuidarse". También animó a las mujeres a buscar varias opiniones médicas, si un profesional no consigue detener las crisis en esa zona porque "no es normal vivir con ese dolor para siempre".

