La actriz mexicana Ariadne Díaz le dijo adiós a Tacha, su mascota, luego de que muriera tras ser devorada por un cocodrilo en Puerto Vallarta, Jalisco. | Fuente: Instagram | Ariadne Díaz

Ariadne Díaz compartió una triste noticia en sus redes sociales luego de comunicar la muerte de su mascota que fue devorada por un cocodrilo. La recordada actriz mexicana de “La malquerida” vive en Puerto Vallarta, Jalisco y, en más de una ocasión, confesó que este tipo de animales abundan cerca de las viviendas.

No obstante, pensó que un reptil no se acercaría a Tacha, su perrita, pero las cosas no resultaron como ella esperaba. Es así que contó cómo fue el hecho que “destrozó su corazón”:

“Ayer, mientras regresábamos de la playa que está a una cuadra de mi casa, un cocodrilo la atrapó y en un segundo Tacha ya no estaba [...] Tengo el corazón roto. Fue un instante, un segundo”, dijo Ariadne Díaz en Instagram.

Por ello alertó a los habitantes de Puerto Vallarta que estén alerta a los cocodrilos que viven cerca de este lugar. “Les pido tener extremo cuidado en toda esta área, he encontrado cocodrilos afuera de mi casa, en la playa y hasta en el mar”, agregó.

Así se despidió Ariadne Díaz de su mascota Tacha quien fue devorada por un cocodrilo en Puerto Vallarta, Jalisco. | Fuente: Instagram | Ariadne Díaz

¿Cómo fue el ataque hacia su mascota?

Ariadne Díaz se mostró afectada y se despidió de Tacha con sentido mensaje en sus redes sociales:

“Mi amada Tacha, tantos años juntas, tantos viajes, tanto amor, tantas risas, tantos regaños, tanta comprensión mutua sin palabras”, escribió.

“Nunca imaginé que ayer sería su último día en este mundo, que esa historia sería su último video, que no tuve tiempo de abrazarla y decirle cuánto la amo y cuánto la extrañaré [...]Te amo Tacha; te amo desde el primer momento que te vi y te amo aún después de tu partida”, finalizó.

NUESTROS PODCASTS

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós