Britney Spears anunció que está esperando su primer hijo con su novio Sam Asghari. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FREDERIC J. BROWN

Britney Spears anunció que está esperando su primer hijo con su novio Sam Asghari. Tras cinco años de relación, la cantante reveló que será su tercer bebé y así lo comunicó mediante su cuenta de Instagram:

"Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé 'vaya... ¿qué le ha pasado a mi barriga?' y mi marido dijo 'es solo que estás muy llena', así que me hice una prueba de embarazo y.… bueno... estoy embarazada... cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!", escribió la artista que cumplirá 41 años en diciembre.

El primer bebé de Britney Spears y Sam Asghari tendrá dos hermanos que son frutos del matrimonio con Kevin Federline de quien se separó en el 2007. "Me vuelve loca porque son tan altos y vaya que todavía están creciendo. Fueron a un baile la semana pasada y lloré durante dos días", escribió al saber que sus hijos serán hermanos mayores.

Ambos han heredado el talento de sus padres: el primero desea ejercer como DJ y el segundo, tiene grandes habilidades con el piano.

Britney Spears y Sam Asghari se comprometieron

¡Suenan las campanas! Britney Spears anunció su compromiso con su novio Sam Asghari en setiembre de 2021. La artista de 39 años compartió un video en su Instagram donde muestra el anillo de diamantes.

“¡No puedo creerlo!”, escribió en la descripción, a lo que su pareja le pregunta: “¿Te gusta?”, y la artista respondió: “¡Sí!”. Una de las primeras en felicitarla fue su amiga Paris Hilton: Instagram "¡Felicidades, amor! ¡Estoy feliz por ti! ¡Bienvenida al club!".

Como se recuerda Britney Spears y Sam Asghari se conocieron mientras grababan el video ‘Slumber Party’ en el 2016 y desde ese momento contrajeron una relación.

El representante de la artista, Brandon Cohen, también emitió un comunicado confirmando el noviazgo: “La pareja hizo oficial su larga relación y están profundamente conmovidos por el apoyo, la dedicación y el amor que les expresaron”.

De acuerdo con People, el anillo de compromiso de Britney Spears fue diseñado por el joyero Roman Malayev: “No podría estar más feliz de estar involucrado y hacer este anillo único”, agregó Cohen.

