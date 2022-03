La cantante colombiana Greeicy mostró su avanzado embarazo en sus rede sociales. | Fuente: Instagram

Tras anunciar su embarazo, Greeicy se animó a compartir una foto en sus redes sociales donde muestra su avanzado estado de gestación a sus más de 20 millones de seguidores en Instagram, quienes llenaron de elogios a la artista colombiana.

Con un romántico mensaje para su hijo que viene en camino, la intérprete de ‘Los besos’ le dedicó unas palabras:

“Mágico que alguien que aún no habla te pueda decir tantas cosas. Increíble que alguien que no conoces te pueda hacer sentir tanto… te pueda corregir y te regale ganas de tanto… de aprender, de crecer… de ser mejor. Pd: nunca había sentido mi cuerpo tan hermoso. Creo que voy a extrañar mi barriguita”, escribió Greeicy.

De inmediato, amigos, colegas y familiares de la colombiana llenaron la caja de comentarios con halagos y bendijeron esta etapa. Además, felicitaron a Mike Bahía por ser papá primerizo.

Greeicy lanzó su segundo disco "La carta"

La artista colombiana lanzó su segundo álbum de estudio "La carta", dos años después de debutar en la música con su disco "Baila". El nuevo trabajo discográfico viene acompañado con potentes colaboraciones.

"La carta", según detalló la disquera Universal Music Group en un comunicado de prensa, es un proyecto personal de Greeicy, con el que pasó por momentos de todo tipo. Desde la extrema felicidad hasta angustias sin respuestas en torno a su vida que la reconectaron con su música.

Para Greeicy, la propuesta significó "un máster en paciencia", pues viene gestándose desde "hace casi tres años, antes de la pandemia y por muchas razones". "Se pospuso hasta hoy, así que es un disco con el que he pasado por todos los estados de ánimo", afirmó.

"Me he desilusionado, he perdido la esperanza y la fuerza pero en medio del camino, la misma 'carta' llegaba con su magia a salvarme y reconectarme con eso que soy y con eso que amo", añadió la también actriz, que el pasado 3 de febrero estrenó también la serie juvenil "Ritmo salvaje", en Netflix, donde tiene el rol protagónico.

