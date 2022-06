Jubileo de Isabel II: estrellas del pop celebran con un gran concierto en Londres. | Fuente: AFP

El pop británico, de Duran Duran a George Ezra, organiza el sábado un gran concierto por el "jubileo de platino" de la reina Isabel II quien, agotada por los festejos a sus 96 años, deberá perderse lo que más ama: las carreras de caballos.

En la explanada del Palacio de Buckingham, en el centro de Londres, se instalaron tres escenarios unidos por pasarelas para proporcionar una experiencia de 360 grados y 70 columnas de luz, que representan los 70 años pasados en el trono por una reina coronada con solo 25 años en 1952.

Unas 22.000 personas asistirán por la noche a un gran concierto organizado por la radiotelevisión BBC. Casi 8.000 serán trabajadores de sectores claves durante la pandemia, miembros de las fuerzas armadas y voluntarios de organizaciones benéficas, invitados en agradecimiento por sus servicios.



El cartel anuncia una lluvia de estrellas y los organizadores prometieron algunas sorpresas. Miembros de la familia real, entre ellos el príncipe Carlos, heredero al trono de 73 años, y su hijo mayor Guillermo, de 39, representarán a la reina, que, con una salud cada vez más frágil, seguirá el acto por televisión.

MÁS CELEBRACIONES

El sábado también es el cumpleaños de Lilibet, la hija menor del príncipe Enrique y Meghan Markle, que viajaron con sus dos hijos a Londres desde California, donde viven desde que en 2020 se distanciaron de la monarquía británica conmocionando al país.

Dejando a un lado la tensión causada después de que llegasen a acusar de racismo a un miembro de la monarquía que no nombraron, la pareja comió con la familia real y el sábado la reina, Carlos, Guillermo y sus esposas Camila y Catalina desearon en Twitter un "muy feliz primer cumpleaños" a la pequeña, nacida en Estados Unidos.

Durante el día, cientos de miles de personas celebraron el reinado de la más longeva monarca de la historia británica con un sinfín de fiestas callejeras. Antes del anochecer, el concierto frente a Buckingham comenzará con una actuación de los miembros restantes de Queen, junto al cantante estadounidense Adam Lambert, que prometía quedar para el recuerdo, como la histórica aparición de su guitarrista Brian May sobre el tejado del Palacio de Buckingham para el concierto del "jubileo de oro" en 2002.

Tras ser invitados, "en un momento me pregunté ¿qué se puede hacer tras el tejado del Palacio de Buckingham? Bueno... ¡ya verán!", expresó May. Cerrará el concierto la legendaria Diana Ross, con su primera actuación en directo en el Reino Unido en 15 años.



OTROS ARTISTAS INVITADOS

Entre ambos, durante dos horas y media actuarán figuran icónicas del pop y el rock británico, desde Duran Duran hasta Rod Stewart, pasando por Elton John, que lo hará por video por encontrarse actualmente de gira. La tenista Emma Raducanu, el exfutbolista David Beckham, los actores Stephen Fry y Julie Andrews, figurarán asimismo en esta lluvia de estrellas, donde no faltará el cantante británico de la última Eurovisión, Sam Ryder.

Las celebraciones del jubileo, que comenzaron el jueves con una gran marcha militar, terminarán el domingo con otro desfile, este más festivo, para escenificar con música y baile los 70 años de reinado de Isabel II. Y decenas de picnics y comidas al aire libre si la lluvia prevista ese día no lo impide. (Con información de AFP)

