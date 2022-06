Martha Ivelisse Pesante, más conocida por su nombre artístico Ivy Queen, es una cantante, compositora, actriz y productora discográfica puertorriqueña. | Fuente: Twitter

La cantante Ivy Queen generó preocupación en sus seguidores luego de que compartiera imágenes mostrando una crisis en su salud. “Yo de esta vida soy una aprendiz, no una víctima”, se lee en los mensajes publicados en sus historias de Instagram.

Además, compartió una serie de fotos que dejó anonado a más de un fan. En una de ellas, se puede ver que está con la espalda desnuda y se ve un gran moretón bajo el brazo derecho.

"Aquí estoy, con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde, porque soy guerrera por naturaleza, y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos. Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puede necesitar uno en la suya. Gracias a todos por procurar por mí", escribió Ivy Queen.

Asimismo, agradeció a su esposo quien la está apoyando en “estos momentos difíciles”. Otra de las imágenes que publicó fue ella con un pijama y un turbando rosado acostada sobre una almohada y sentada en un andador.

Hasta el momento Ivy Queen no ha dado detalles sobre su estado de salud, sin embargo, sus seguidores temen que se trate de cáncer.

Imágenes compartidas por Ivy Queen mostrando su lucha contra una enfermedad. | Fuente: Instagram

Ivy Queen está orgullosa de la presencia femenina en la música

Con casi treinta años de trayectoria, Ivy Queen es considerada una de las pioneras en el género del reguetón. Sus primeras apariciones fueron en la década de 1990, cuando la escena musical era liderada ante todo por figuras masculinas.

Por ello, durante la entrevista con el programa 'Un nuevo día', la artista de 48 años no dudó en saludar el hecho de que las mujeres hayan logrado posicionarse como referentes en la música urbana.

“Ya vienen más [mujeres], estoy muy orgullosa de ver más presencia femenina, me gusta porque trabajé mucho en esta industria, cuando todo lo tenía en contra. Imagínate, para mí es un orgullo ver que hay más féminas en el ambiente”, puntualizó.

El pasado 21 de octubre, la cantante de “Yo quiero bailar” ofreció una presentación en los Latin Billboard, que se celebraron desde el BB&T Center, ubicado en Miami (Estados Unidos), luego de padecer un aplazamiento a causa de la pandemia de la COVID-19.

