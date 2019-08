Rosalía y J Balvin | Fuente: Instagram

La colaboración de la española Rosalía, el reguetonero colombiano J Balvin y El Guincho, “Con altura” se ha convertido en una de las canciones más sonadas en el mundo. Con un video que cuenta con más de 700 millones de visualizaciones, el tema fue considerado por la revista Time como una de las 10 mejores canciones de este 2019.

Pero esta no era la primera vez que J Balvin y Rosalía se unían para hacer música. Dentro del álbum de la española “El mal querer”, se puede encontrar la canción “Brillo”, que también grabaron juntos, y es que ambos, además de compañeros musicales, son amigos, así lo ha revelado Rosalía en más de una oportunidad durante entrevistas.

Es por este vínculo que J Balvin ha sido consultado sobre su relación con la famosa española durante una entrevista, más específicamente, sobre cuál creía que era su mayor virtud. La respuesta ha dejado desconcertados a quienes creían que eran muy unidos.

"Es que a Rosalía la conozco y no la conozco, es como un personaje bien misterioso. (…) Diría que su gran virtud es el misterio. Es indescifrable", señaló el intérprete de “Tranquila”.

LA MÚSICA PARA J BALVIN

El reguetonero también habló de su música y lo que busca lograr a través de ella. "Yo no quiero transmitir un mensaje con mi música, yo lo que quiero es, por medio de la música, inspirar a que la gente siga su sueño. No puedo inspirar a alguien a que sea mejor persona con una letra que simplemente dice 'Con altura'”, dijo.

El cantante asegura que, desde que cayó en cuenta que a través de sus composiciones puede entretener y animar a la gente a alcanzar sus metas, disfruta mucho más lo que hace. Y, a pesar de que a través de la música no busca enviar potentes mensajes, el colombiano sostiene que sí lo hace a través de sus redes.

“Sí voy lanzando mensajes que van más allá de la música, como sobre meditación, sobre no beber alcohol, y ya me estás viendo con un café. Soy real, y cuando me refiero a real es que soy coherente con lo que vivo”, apuntó el cantante.