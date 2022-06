J Balvin celebró su primer Día del Padre, compartiendo fotos junto a su hijo Río.

Para J Blavin, este 19 de junio es un domingo que siempre recordará, ya que celebra su primer Día del Padre, y lo ha hecho compartiendo en Instagram fotos junto a su pequeño hijo Río, que nació en setiembre del año pasado.

“Feliz día del padre!! Pero este es más especial es MI PRIMER DÍA DEL PADRE. Felicítenme pues, que un padre como yo, pocos”, escribió el cantante urbano junto a fotografías en las que se le ve disfrutando de paternidad: cargando a Río, junto a un cochecito en una tienda de zapatillas, llevándolo en hombros o, simplemente, durmiendo. También mostró en sus historias una torta que lleva escrito “Mi primer Día del Padre”.

El post de J Balvin ha recibido más de 280 mil me gusta, y el artista ha recibido saludos de personalidades del género urbano, como el productor Tainy, que le dejó un “Feliz Día del Padre, mi bro”, o de Zion, Ryan Castro o Justin Quiles.

Su novia, la modelo y personalidad de televisión Valentina Ferrer, madre de Río, también se sumó al saludo con un “Los amo”. Como se recuerda el colombiano y la argentina mantuvieron bajo secreto la gestación de Río, hasta su llegada al mundo.

Yaco Eskenazi recuerda a su progenitor previo al Dia del Padre: "Él me inculcó el amor a la familia"

Yaco Eskenazi se mostró emocionado de que celebrará el primer Día del Padre con Leo, su segundo bebé, y tiene en sus planes agrandar la familia junto a su esposa Natalie Vértiz; es decir, espera tener un tercer hijo.

"De acá a unos años, sí me animaría por el tercero, me siento tan feliz con dos hijos, que, con tres, me sentiría aún más feliz, y si me sale una mujercita, sería lo máximo. Además, estoy agradecido de ver cómo Natalie ama a sus hijos y reparte ese amor, de ver cómo esa chica que conocí a los 21 años se ha convertido hoy en el eje de una familia", dijo el conductor de televisión.

Por otro lado, Yaco Eskenazi confesó que todos los días piensa en su papá, quien le inculcó el amor y la protección a la familia:

"A veces, cuando le doy el biberón a Leo a la una de la mañana, recuerdo a mi papá, imagino que ese lado tierno y dulce que hoy despierta mi hijo en mí, también se despertó en mi papá, recuerdo cuando él me protegía con su cariño. Además, mi papá me dejó la mejor enseñanza de vida: el amor por la familia, la protección a la familia. Yo quiero que mis hijos y mi esposa sientan que, sin importar cuáles sean las circunstancias que la vida nos ponga, siempre van a tener mi protección", concluyó.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.