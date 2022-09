"Es una persona a la que admiro mucho y no solamente por ser el Papa sino por el ser humano que es", dijo J Balvin tras el encuentro. | Fuente: Instagram

El papa Francisco se reunió este jueves durante más de dos horas con un grupo de artistas entre los que se encontraban el cantante y productor colombiano J. Balvin. Ocurrió en el marco del encuentro convocado por la Fundación Vitae y en el que el pontífice les pidió compromiso para "mejorar el mundo con su arte".

Durante la reunión, que fue a puerta cerrada, el papa Francisco les dirigió algunas palabras y después mantuvo un diálogo con todos ellos, preguntándoles que podían aportar para conseguir más belleza en el mundo o como podían tener un mayor compromiso, señalaron a EFE algunos de los participantes, entre los que también figuraban los mexicanos Alexander Acha y Eduardo Verastegui.

En un breve comunicado, el Vaticano informó de que el papa les indicó algunos caminos de comunicación, "como la verdad, el bien y, particularmente para los artistas, la belleza, un camino de contemplación". "¡Ustedes son predicadores de la belleza!" les dijo el papa, y añadió: "¡La belleza es buena, la belleza cura, la belleza te lleva adelante en el camino!".



La iniciativa

Al responder a las preguntas formuladas por los asistentes, entre los que también estaban el escritor Alejandro Guillermo Roemmers, o la actriz británica Jessica Oyelowo, el papa Francisco reiteró "la necesidad de hablar a los jóvenes, de comunicarles el Evangelio, del testimonio y del acompañamiento, que brotan del diálogo con Dios, que suscitan un camino"

"El arte abre puertas, toca los corazones y nos ayuda a caminar adelante", deseó el papa, que al final del encuentro aseguró a los artistas "que atesorará las cosas escuchadas y los caminos que le han contado, guardándolos en su corazón".

Esta iniciativa bajo el nombre de Vitae Summit 2022 prevé, según explicaron los organizadores, "dialogar para ver como se puede aprovechar las artes, medios y el entretenimiento para promover la unidad, la esperanza y el encuentro entre las personas a nivel global".

El encuentro entre el papa Francisco y J Balvin

Sobre su encuentro con el sumo pontífice, J Balvin aseguró: "Fue muy bonita porque se pudo compartir el punto de vista como artista y de cómo se puede mejorar el mundo". "Creo que dando ejemplo, aunque yo tenga muchos defectos, creo que puedo ayudar a la juventud para que tengan un acercamiento más a Dios".

"El Papa es espectacular, yo lo amo... es una persona a la que admiro mucho y no solamente por ser el Papa sino por el ser humano que es. Ha traído algo nuevo al Vaticano, es realmente ejemplar su humildad. Es el Papa más cool que he visto", declaró.

Más tarde, en sus redes sociales, el artista colombiano compartió varias fotografías y un video sobre su encuentro con el papa Francisco: "Pocos nos tomamos selfies sonriendo y otra flow latino Gang con el Papa Francisco. Siempre en Vibra alta, amor y tolerancia. Pd. Al final un video pa' que entiendan la vibra", escribió como leyenda del material audiovisual.

Por su parte, el intérprete Alexander Acha, hijo del también cantante Emmanuel, señaló: "La palabra con la que nos vamos todos aquí, el resumen de estos dos días es compromiso, se habló todo el tiempo de ello, y al final la dinámica final con el papa es la de cual es el compromiso con el que nos vamos de aquí porque no se puede quedar todo esto en el aire".

