Se despidió de sus fans. El cantante J-Hope compartió un mensaje en sus redes sociales para decirle adiós al ARMY antes de ingresar al servicio militar el 18 de abril. Siguiendo los pasos de Jin, el bailarín y rapero comenzará su entrenamiento básico de un mes para luego ir a la base.

El idol se irá por dos años y BTS solo se quedará con cinco integrantes. “¡¡Regresaré sano y salvo!!”, escribió el artista quien ya había dado señales de su partida tras raparse el cabello y fue la última vez que compartió con sus compañeros y algunos fans de manera presencial.

Asimismo, por medio de la plataforma Weverse, J-Hope realizó una transmisión en vivo donde le pidió al ARMY que le cumpliera una promesa. “Espero que no me olviden... no se olviden de Hobi, por favor, apoyen a los miembros”, se le escuchó decir.

En el clip se unió junto a V y Jungkook para cantar karaoke. Finalmente, se despidió de sus seguidores y espera verlos en el 2025. Tras terminar su mensaje, no pudo evitar quebrarse al leer los comentarios de apoyo por parte de sus seguidores.

J-Hope lanzó una canción antes de ingresar al servicio militar

El miembro del grupo surcoreano BTS Jung Ho-seok, más conocido por su nombre artístico J-Hope, lanzó un sencillo en solitario el pasado viernes llamado 'On The Street' en un momento en el que se dispone a incorporarse al servicio militar obligatorio en su país.

Hybe, la agencia detrás de la banda surcoreana BTS y de la carrera individual de sus miembros, dijo que el nuevo lanzamiento es una "canción de hip-hop lo-fi con una melodía y letra cálidas, donde J-Hope participó en la composición y escritura de la letra".

J-Hope ya debutó como solista el pasado 15 de julio con el disco 'Jack In The Box', el primero en publicarse después de que la conocida banda masculina anunciara una separación temporal el 14 de junio del año pasado con el fin de que sus integrantes puedan centrarse en sus carreras individuales.

La noticia sobre el nuevo sencillo del rapero se produce un día después de que su agencia anunciara que este se convertirá en el segundo miembro del grupo en alistarse al servicio militar después de que lo hiciera el integrante de más edad, Jin.

J-Hope, como se recuerda, se sumó a BTS en 2013. En marzo de 2018, estrenó su primer mixtape, titulado 'Hope World'.

