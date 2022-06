Jada Pinkett espera una pronta reconciliación entre su esposo, Will Smith, y Chris Rock. | Fuente: Instagram / Jada Pinkett

La actriz Jada Pinkett afirmó este miércoles que espera que su marido, Will Smith, y el cómico Chris Rock se reconcilien, después de más de dos meses de la polémica bofetada que el actor le propinó al humorista en los Oscar 2022.

"Tengo una profunda esperanza en que estos dos hombres inteligentes y competentes tengan la oportunidad de sanar, hablar de esto y reconciliarse", dijo Pinkett Smith durante la emisión de su último programa, titulado 'Red Table Talk', emitido a través de Facebook.

Además, la esposa de Will Smith añadió que el mundo "los necesita" por la "situación" que se vive actualmente, pero que hasta que la relación entre el actor y el cómico se restablezca, tanto ella como su marido seguirán "descubriendo juntos eso llamado vida", como han hecho los últimos 28 años.

El comentario surgió a colación de la temática sobre la que versó el último episodio de 'Red Table Talk': la alopecia. Enfermedad que padece Pinkett Smith, por la que mantiene su cabeza rapada y motivo sobre el que bromeó Chris Rock antes de ser golpeado por Smith.



Jada Pinket y su familia, concentrados en una "curación profunda"

Antes del inicio de la nueva temporada de su programa, Jada Pinkett Smith ya había anticipado que en algún momento del mismo se abordaría el tema de la controvertida cachetada, porque en su familia ya se habían centrado en una "curación profunda".

Hasta el momento, Chris Rock no se ha pronunciado aún públicamente sobre el desafortunado incidente, ni siquiera tras las disculpas y la renuncia de la membresía de la Academia de Hollywood por parte de Smith.

Will Smith, que se hizo con la estatuilla a mejor actor protagonista en la misma edición de los Oscar, fue suspendido por la propia institución durante los próximos 10 años.



"Hoy, la Junta de Gobernadores convocó una reunión para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los Oscar, además de aceptar su renuncia", señala el escrito dirigido por el presidente de la Junta, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson.





Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock durante los Oscar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Robyn Beck

La renuncia de Will Smith

A pesar de que Will Smith decidió salir de la institución, que cuenta con casi 10 000 profesionales del mundo del cine, su junta directiva continuó con el proceso sancionador. Como se recuerda, hace una semana el actor emitió un comunicado donde anunció su renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

"Mis acciones en la 94° entrega de los premios de la Academia fueron ofensivas, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a quienes herí es larga e incluye a Chris, su familia, muchos amigos y seres queridos, todos los asistentes y el público que lo presenció desde casa. Traicioné la confianza de la Academia", escribió.

“Renuncio a ser miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”, sentenció Smith.

