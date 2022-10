'Viernes de locos' es una película de Disney que se estrenó en el 2003 y está protagonizado por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan. | Fuente: Disney

Una de las películas que marcó la infancia de muchos fue ‘Viernes de locos’. Protagonizado por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, la trama contaba la historia de una mamá obsesionada con la perfección y su hija rebelde.

Al no entenderse completamente, cambia de cuerpo con su hija y desde ahí comienzan a sucedes situaciones divertidas que las acercan más como familia. Estrenada en el 2003, se convirtió en un clásico de Disney.

Ahora, a 19 años de ver la luz, Jamie Lee Curtis reveló que está interesada en hacer una secuela de ‘Viernes de locos’, siempre y cuando, Lindsay Lohan también se una. Tras visitar México para promocionar su última película ‘Halloween’, confesó que habló con Disney y trató de convencerlos para hacer una segunda parte.

“¡Déjame ser la abuela! Déjame ser la abuela que cambia de lugar. Entonces, Lindsay llega a ser la sexy, que todavía está feliz con Mark Harmon en todas las formas en que tú serías feliz con Mark Harmon… Y simplemente, me gustaría ver a Lindsay su manera de tratar con niños pequeños como los de hoy”, dijo la actriz para The View.

La emoción de los fanáticos se hizo sentir en la conferencia y Jamie Lee Curtis confirmó que Lindsay Lohan son muy amigas. “Siempre nos enviamos mensajes de texto. Me envió un mensaje de texto el otro día, está en Irlanda haciendo su nueva película de Netflix, estoy emocionada por ella”, relató.

Jamie Lee Curtis sobre 'Halloween', su última película

"Creo que no habría dejado huella si no hubiera estado en 'Halloween'", dijo . Jamie Lee Curtis en entrevista con EFE. La artista reveló que le han rechazado personas brillantes y grandes cineastas, haestado en condiciones de hacer grandes papeles y no los conseguió.

"Eso está en la naturaleza de ser un artista. El mejor consejo que me han dado fue de alguien que me dijo: 'Tienes algo. No sé qué es, pero es algo'. Yo, que era una actriz joven con estos ojos grandes, le miré y le dije: 'Yo tampoco lo sé. ¿Qué es?'. Y él me respondió: 'Nunca quieras saberlo. El momento en que lo sepas, lo perderás. Lo que pasa con el talento es que no deberías saber cuál es su ingrediente secreto: solo haz tu cosa', comentó.

"Y así te lo digo: nunca he pensado en ello. No tengo ni puta idea de por qué sucedió tal cosa (en mi carrera), esa otra y esa otra (...). No sé por qué fue 'Halloween', no sé por qué fueron estas películas, ni por qué después de tantos años he podido hacer estas nuevas cintas. No tengo ni idea. Solo me levanto cada día y pienso: 'Vale, genial, qué vamos a hacer hoy'. Así es cómo lo hago. No lo puedo intelectualizar: solo necesito quitarme del jodido en medio", sostuvo.

