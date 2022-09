A sus 84 años, Jane Fonda revela que fue diagnosticada con cáncer. | Fuente: AFP

Jane Fonda reveló este viernes que fue diagnosticada con cáncer. A través de su cuenta en Instagram, la actriz, de 84 años, precisó que los exámenes médicos determinaron que padece linfoma no Hodgkin, una enfermedad que afecta el sistema linfático.

Pese al diagnóstico, la estrella de Hollywood aseguró que su mal es "muy tratable" y que "el 80% de personas sobrevive". En ese sentido, dijo que ya comenzó con la quimioterapia, un tratamiento que recibirá durante seis meses.

La actriz también se consideró una "privilegiada" por tener seguro médico, a diferencia de muchos estadounidenses que tienen que afrontar el cáncer sin recibir la atención médica necesaria.

"Me doy cuenta, y es doloroso, que soy una privilegiada en esto. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y esto no está bien", manifestó.

No dejará su activismo

Jane Fonda no solo es reconocida por su carrera en el cine y la televisión (tiene dos Oscar por Klute, 1971, y Coming Home, 1978) sino también por su larga trayectoria como activista, que en los últimos años se ha enfocado en la lucha contra la crisis climática.

A pesar de su enfermedad, ella dejó en claro que nada interferirá con sus planes para resolver los problemas que afectan al planeta. "Créanme, no voy a dejar que nada de esto interfiera en mi activismo medioambiental", dijo Fonda, quien aseguró que los combustibles fósiles y los pesticidas causan cáncer.

"El cáncer es un profesor y estoy poniendo atención a las lecciones que me enseñará", añadió la actriz en la red social.

