Jason Statham será padre por segunda vez: Rosie Huntington-Whiteley anunció su embarazo. | Fuente: Twitter

¡Papá por partida doble! El actor Jason Statham se convertirá en padre por segunda vez y fue su esposa, la modelo Rosie Huntington-Whiteley quien hizo el anuncio oficial por medio de sus redes sociales.

“Ronda 2”, escribió la también actriz en la descripción mientras mostraba su embarazo. En las imágenes, todas frente al espejo, la artista sorprendió a sus seguidores. Hasta el momento, Statham no se ha pronunciado sobre la llegada de su bebé, pero muchos lo han felicitado en la caja de comentarios del post de su pareja.

Como se recuerda, Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley tienen a Jack Oscar, su primer hijo de cuatro años. Hace unos meses, la modelo habló sobre cómo fue ser madre primeriza:

“Gané bastante peso. Me divertí mucho. Dejé ir las riendas. Es una experiencia nueva, así que piensas en cómo va a ir, y a los seis meses pensé que todo era loco”, explicó en el podcast de Ashley Graham.

¿Cuántos hijos tiene Jason Statham?

A pesar que actualmente su pareja es Rosie Huntington-Whiteley, estuvo casado con Kelly Brook, diseñadora de trajes de baño, desde 1997 hasta 2004, pero no tuvo bebés con ella.

Solo tiene uno que nació en el 2017 fruto de su relación con la modelo y actriz y tiene cuatro años, su nombre es Jack Oscar Statham.

