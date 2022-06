Jeffrey Dean Morgan podría aparecer en la cuarta temporada de 'The Boys' | Fuente: AFP

Luego que la ex estrella de 'Supernatural', Jensen Ackles, causara sensación con su aparición como Solider Boy en la tercera temporada de 'The Boys', el productor ejecutivo de la serie, Eric Kripke, quien también creó 'Supernatural', le dijo que está en contacto con el actor Jeffrey Dean Morgan para una aparición en la próxima temporada.

"Jeffrey Dean Morgan es un superfan del programa, así que él y yo estamos hablando", reveló Kripke a E! Noticias. "Estamos tratando de encontrar algo para la cuarta temporada. Nada finalizado todavía, pero él y yo estamos chateando y enviándonos correos electrónicos y viendo qué podemos hacer que funcione con su apretada agenda. Así que estén atentos", agregó.

Dean Morgan interpretó a John Winchester, el padre de Dean (Ackles) y Sam (Jared Padalecki), en 13 episodios de 'Supernatural'. El actor también encarnó a Negan en 'The Walking Dead' y está listo para protagonizar la serie derivada 'Isle of the Dead', junto a Lauren Cohan.

FANÁTICOS ACLAMAN OTRA APARICIÓN

Sin embargo, Dean Morgan no es el único actor que ha recibido la propuesta para aparecer en 'The Boys'. Naturalmente, Kripke sabe que los fanáticos también claman por la aparición de Jared Padalecki, otro de los actores de 'Supernatural'.

"Pondría a Jared en el programa en un santiamén", dijo. "Quiero decir, está muy ocupado con su imperio allá en Austin, pero si estuviera dispuesto, lo pondría en el programa en un segundo".

Kripke se refiere a la enorme casa de campo de Padalecki en Texas que comparte con su esposa Genevieve Padalecki, que apareció en el programa 'Architectural Digest' en julio de 2021.

Conocido por su papel de rompecorazones en 'Gilmore Girls', actualmente Padalecki protagoniza 'Walker' de The CW, una nueva versión de 'Walker, Texas Ranger', que se renovó para una tercera temporada en marzo.

