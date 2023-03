Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron su matrimonio en agosto de 2021 en un evento realizado en una mansión en Georgia, Estados Unidos. | Fuente: Instagram

Jennifer Lopez y Ben Affleck compartieron roles en la película ‘Gigli’ y ese mismo año, la artista lanzó ‘Jenny from the block’ donde usó las imágenes de ambos siendo fotografiados por los paparazzi. Ya siendo una pareja formal y seguir actuando en la pantalla grande con ‘Jersey Girl’ (2004), decidieron terminar su romance.

Ahora que se dieron una nueva oportunidad en el amor y después de haberse casado, volverán a trabajar juntos en una nueva cinta que se llamará ‘Unstoppable’, que narrará la historia de Anthony Robles (Jharrel Jerome), un luchador profesional que tiene una sola pierna.

Sin embargo, Jennifer Lopez y Ben Affleck no estarán los dos frente a cámaras, sino que JLo será la protagonista, mientras que su esposo, será el productor junto a su mejor amigo, Matt Damon.

"Siempre contratamos a los mejores artistas. Y en este caso, puedo decir que cada persona que ha sido elegida hasta ahora creo que es la mejor opción absoluta", dijo en el programa de la CBS 'Sunday Morning' sobre el casting.

Además, Ben Affleck destacó el talento de Jennifer Lopez en la actuación: "No puedo hacer que parezca que me está haciendo un favor, pero en realidad lo está haciendo", bromeó. "Qué divertido, qué alegría poder hacer algo con ella, verla va a ser genial, ir a trabajar con tu esposa, ir a trabajar con tu mejor amigo. Si no te gusta con quién estás trabajando o si tienes dificultades o problemas en el trabajo, creo que es una de las cosas que realmente pueden causar depresión, ansiedad y dolor. Y a la inversa, si amas a las personas en el trabajo, probablemente tengas una vida bastante buena", finalizó.

JLo y Ben Affleck sellaron su amor con un tatuaje



Son varias las muestras de amor que Jennifer Lopez y Ben Affleck vienen prodigándose el uno al otro desde que se casaron en julio del año pasado. La última de ellas ocurrió el 14 de febrero: nada menos que un tatuaje, hecho con el motivo de celebrar el Día del Amor y la Amistad.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz y cantante publicó el detalle que ella y su esposo tuvieron por San Valentín. En un carrete de fotografías, sus 234 millones de seguidores pudieron ver cómo la popular 'J.Lo' todavía tenía la tinta fresca del emoji de infinito que se tatuó en el torso.

"Compromiso", fue el subtítulo que eligió Jennifer Lopez para describir estas imágenes. "Feliz día de San Valentín, mi amor", agregó en la publicación en la que también se aprecia el tatuaje de Ben Affleck: dos flechas cruzadas, flanqueadas por las iniciales "J" y "B".

Este gesto llega semanas después de la aparición del actor en los Grammy 2023, donde su rostro solemne provocó una avalancha de memes en las redes sociales.

