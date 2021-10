JLo y Ben Affleck se mostraron muy enamorados durante la alfombra roja de la película "The Last Duel". | Fuente: AFP | Fotógrafo: ARTURO HOLMES

Jennifer Lopez y Ben Affleck han vuelto a enamorar a sus más fieles seguidores tras pasar nuevamente por la alfombra roja. 'Bennifer' sorprendió en el estreno de 'The Last Duel', la reciente película del actor. JLo no solo acompañó a su novio a esta noche de cine, sino que también impactó con su osado look y en Instagram publicó una emotiva fotografía que muestra lo enamorada que está de él.

La cantante y actriz publicó una tierna foto que ha sido catalogada como un bello detalle hacía su novio. "Magia en la alfombra roja. The last dual, estreno en Nueva York", escribió la 'Diva del Bronx'.

En la imagen se puede ver a la estrella detrás de bambalinas apoyada en una columna observando a Ben Affleck mientras se dirigía a la prensa acredita y sin duda, esto demuestra el gran apoyo que le brinda en cada paso que da.

Jennifer Lopez acompañó a Ben Affleck en la noche del estreno de la película "The Last Duel" y se mostraron más enamorados que nunca. | Fuente: Instagram / Jennifer Lopez

Una vez más, la pareja ha dejado constancia de que su amor es más fuerte que nunca, así que durante el evento se pudo ver la complicidad entre los dos, acompañada de besos, caricias y momento únicos que han hecho de esta noche una de las más especiales.

Pero no solo derrocharon amor, sino también dejaron a todos sorprendidos con sus espectaculares atuendos. JLo eligió un dos piezas de la casa francesa Hervé Léger con mangas largas y abertura en la falda que dejaba al descubierto sus piernas. Eso no fue todo, pues con el crop top presumió sus abdominales. Ben Affleck uso un traje de chaqueta azul oscuro.

'Bennifer' fue, sin duda, la gran protagonista de esta noche de cine y la gran acapadora de los objetivos de los fotógrafos que allí se encontraban.

