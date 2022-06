Johnny Depp cumple 59 años. Su carrera a través de los personajes que interpretó en el cine. | Fuente: Difusión

Un día como hoy, hace 59 años, nacía en Kentucky John Christopher Depp II o simplemente Johnny Depp, reconocido por la crítica de Hollywood como uno de los actores más versátiles y atractivos de la industria. Su gusto por el arte, también lo llevó a incursionar en el mundo de la música y la pintura.

Su calidad interpretativa lo hizo abordar diferentes personajes, pero sin dudas, su papel de Jack Sparrow -el cual interpretó hasta en cinco ocasiones- ha significado un enorme impulso en su trayectoria, la misma que se vio seriamente afectada antes del juicio por difamación en contra de su exesposa Amber Heard.

La popularidad de Johnny Depp llegó a su punto más alto el pasado 1 de junio, cuando el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax (Virginia), determinó que la actriz había difamado al protagonista de 'Piratas del Caribe'. Tras el veredicto, las impresiones del actor quedaron resumidas en una sola frase: "El jurado me devolvió la vida".

A propósito de este "resurgir", que curiosamente se dio a pocos días de su cumpleaños, te presentamos una lista con los mejores papeles que marcaron un precedente en la carrera cinematográfica del Johnny Depp.

Glen Lantz / "Pesadilla en Elm Street" (1984)

Se trata de la primera entrega de la franquicia de terror, protagonizada por Heather Langenkamp, John Saxon, Ronee Blakley, Robert Englund como Freddy Krueger y Johnny Depp en su debut cinematográfico.

Tom Hanson / "Comando especial" (1987)

Con 24 años de edad, Johnny Depp participó en la serie 'Comando especial', emitida desde 1987 hasta 1991. El actor interpretó al oficial Tom Hanson, quien vive inmerso en varias aventuras y misterios policíacos.

Edward Scissorhands / "El joven manos de tijera" (1990)

Fue su primer trabajo con el director Tim Burton y le valió su primera nominación a un Globo de Oro. En la película, Depp interpreta a Edward Scissorhands, un hombre artificial que tiene cuchillas en lugar de manos.

Edward vive en la oscuridad hasta que conoce a Peg, que se lo lleva a su casa. Pronto Edward será conocido en el vecindario gracias a sus dotes de jardinería y peluquería. Sin embargo, los problemas empiezan cuando Edward se enamora de Kim, la hija de Peg.

Edward Davis Wood, Jr / "Ed Wood" (1994)

Otra película dirigida por Tim Burton y donde Johnny Depp encarna al director de cine norteamericano Ed Wood, que ostenta el infame título de "el peor director de todos los tiempos".

Teniente Víctor, "Antes que anochezca" (2000)

Depp tuvo un papel secundario como "Bon Bon" / Teniente Víctor, un travesti que visitaba a los presos en la cárcel donde estaba recluido Reinaldo Arenas (Javier Bardem), un escritor homosexual que fue víctima de persecusión en Cuba durante la dictadura de Castro. En la cinta también participa el actor peruano Santiago Magill, quien encarna a Tomas Diego.

Jack Sparrow, "Piratas del Caribe" I- V (2003/2017)

El capitán impertinente, excéntrico y sagaz es uno de los personajes célebres de Johnny Depp. Como cualquier pirata, Sparrow vive apasionado por los tesoros, los barcos y las aventuras en alta mar.

De acuerdo al actor, "el personaje de Jack Sparrow es una mezcla entre Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones y el personaje animado, Pepe Le Pew".

Víctor Van Dort, "El cadáver de la novia" (2005)

Película animada donde Depp interpreta a Victor Van Dort, un joven que es llevado al infierno para casarse con una misteriosa Novia Cadáver, mientras que su verdadera novia, Victoria espera en el mundo de los vivos. Es un cuento de optimismo y romance, contada con el clásico estilo Tim Burton.



Willy Wonka, "Charlie y la fábrica de chocolate" (2005)

La película está basada en el libro de Roald Dahl, publicado en 1964. Su primera adaptación cinematográfica fue en 1971. Sin embargo, la interpretación de Johnny Depp como el dueño de esta fábrica de chocolates en la versión renovada de Tim Burton es magistral.

La obsesión de su papá por los dientes perfectos, y el hecho de no haber probado un dulce durante toda su infancia, impulsan a Wonka a cumplir su sueño: abrir una fábrica de chocolates.

Sweeney Todd, "El Barbero diabólico de la calle Fleet" (2007)

En la Inglaterra victoriana, Benjamin Barker regresa a Londres ilegalmente tras pasar años injustamente deportado en Australia. Un malvado juez fue el causante de su desgracia. Ahora, oculto bajo el nombre de Sweeney Todd (Johnny Depp), abre una barbería.

Frank Tupelo, "El Turista" (2010)

Frank Tupelo (Johnny Deep) es un turista americano que viaja a Italia para tratar de recuperarse de un fracaso amoroso. Pronto conocerá a Elise (Angelina Jolie), una mujer excepcional, que traerá de nuevo el romance y la pasión a su vida, pero que también trae consigo intriga y peligro.

El Sombrerero loco, "Alicia en el país de las maravillas" (2010) y "Alicia a través del espejo" (2016)

El cabello naranja rizado, los ojos verdes claros saltones, y un gran sombrero mágico son la esencia de este personaje. Basado en la novela de Lewis Carroll de 1865, Tim Burton imprime en el Sombrerero una personalidad arrolladora, polémica y bipolar: su piel y sus ojos cambian de color según su estado de ánimo.

Se convierte en el defensor y amigo entrañable de Alicia, tanto así que en la secuela "Alicia a través del espejo" (2016) los roles se intercambian y es la joven quien esta vez lo ayuda a buscar su familia.



Lars, "Rango" (2011)

Rango (Johnny Depp) es un camaleón que lleva toda su vida viviendo como mascota en un terrario, mirando cómo pasa el mundo a través del cristal. Sin embargo, un buen día acaba en un pueblo salvaje llamado Polvo, un lugar peligroso habitado por criaturas extrañas. Sin pretenderlo, Rango se convierte en el 'Sheriff'.

Barnabas Collins, "Sombras tenebrosas" (2012)

Maine, siglo XVIII, Barnabas Collins (Johnny Depp) dirige la ciudad de Collinsport. Un mujeriego rico y poderoso, Barnabas sella su propio destino cuando él rompe el corazón de una bruja llamada Angelique (Eva Green). Angelique transforma a Barnabas en un vampiro y lo entierra vivo.

Dos siglos más tarde, Barnabas escapa de su tumba y descubre que Collinsport, en 1972, es un lugar muy diferente. Su hacienda está en ruinas, y los restos disfuncionales de su familia han mejorado un poco.



Toro / "El Llanero solitario" (2013)

En la versión de Disney, Johnny Depp fue elegido para representar el papel del indígena Toro, y Armie Hammer para interpretar a El Llanero Solitario.

Gellert Grindelwald / "Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald" (2018)

El joven mago, Newt Schamander, junto con sus compañeros Jacob Kowalski y las hermanas Tina y Queenie Goldstein, tendrá que hacer frente a las nuevas amenazas de Grindelwald (Johnny Depp). El mago ha escapado y está reuniendo a un grupo de seguidores que no sospecha de sus verdaderas intenciones: alzar a los magos por encima de las criaturas no mágicas.

.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.