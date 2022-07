John Christopher Depp II es un actor, productor de cine y músico estadounidense. Ha sido nominado en tres ocasiones al Oscar y recibió un Globo de Oro, ​ un premio del Sindicato de Actores y un César.​ | Fuente: Lehtikuva | Fotógrafo: JUSSI NUKARI

Recién salido de su muy publicitada y controvertida demanda por difamación en tribunales, el actor estadounidense Johnny Depp intenta demostrar que su carrera creativa volvió a la normalidad el viernes, lanzando un álbum junto al veterano guitarrista inglés de rock y blues Jeff Beck.

El álbum de 13 pistas bautizado "18", en el que Depp canta y toca la guitarra, presenta principalmente versiones de temas de otros artistas y hasta ahora ha sido criticado por parte de los cronistas del rubro.

Es poco probable que este disco ocupe un lugar destacado en el repertorio de Beck, exintegrante de los célebres The Yardbirds británicos, de 78 años.

LOS TEMAS

El álbum incluye interpretaciones de "What's Going On", de Marvin Gaye, e "Isolation," de John Lennon, así como el clásico de la banda estadounidense Velvet Underground "Venus In Furs".

La inclusión de una canción centrada en el sadomasoquismo puede parecer extraña para algunos, dado que el juicio ultra mediatizado que afrontó estuvo centrado en presuntos abusos domésticos entre Depp y su exesposa Amber Heard, la actriz más conocida por su papel en "Aquaman".

El álbum también incluye dos canciones escritas por la estrella de "Piratas del Caribe", de 59 años: "Esta es una canción para la señorita Hedy Lamarr" y "Sad Motherfuckin' Parade".

"Borrada por el mismo mundo que la convirtió en una estrella/Sin belleza, atrapada por su red", canta Depp sobre Lamarr, la actriz austríaca que se recluyó en los últimos años de su vida hasta su muerte en 2000 en Estados Unidos, a los 85 años.

(Con información de AFP)

