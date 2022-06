Fanáticos celebran el cumpleaños de Johnny Depp. | Fuente: AFP

"El jurado me devolvió la vida". De esta manera, Johnny Depp celebra sus 59 años luego de ver su trayectoria seriamente afectada por las acusaciones de su exesposa Amber Heard, quien fue acusada de difamarlo por asegurar en una columna de opinión que ejercía violencia doméstica.

En su afán de recuperar su imagen, Depp regresó a las redes sociales para crearse una cuenta en TikTok, donde agradeció el apoyo de sus seguidores durante la batalla legal. Este gesto ha sido retribuido al actor durante una reciente aparición pública en Londres, lugar donde realiza una gira musical junto a su amigo Jeff Beck.

Al verlo entrar al Teatro Barbican en Reino Unido, Johnny fue sorprendido por sus fanáticos quienes le cantaron el 'Feliz cumpleaños'. Mientras agradecía la inesperada sorpresa, el actor firmaba autógrafos y posaba para los selfies en medio de las muestras de respeto y cariño.



LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Como respuesta a la publicación de Johnny Depp, un representante de Amber Heard escribió un comunicado difundido por la revista Variety: "Mientras Johnny Depp dice 'seguir adelante', los derechos de las mujeres van para atrás. El veredicto dice a las mujeres que son víctimas de violencia doméstica que tengan miedo de hablar".

Como se recuerda, el pasado 1 de junio Depp ganó el caso por difamación contra su exesposa y el jurado ordenó a la actriz pagarle 10 millones de dólares por los daños ocasionados.

"Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés", dijo Heard en un comunicado tras conocer el fallo. "Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio", acotó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.