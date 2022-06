Luego de casi siete semanas, la batalla legal por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard llega a su recta final. | Fuente: EFE

Tras seis semanas de pruebas, testigos y alegatos, pronto se conocerá el veredicto en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. El jurado determinará quién de los dos ha difamado y perjudicado la imagen personal y profesional del otro, luego de las acusaciones cruzadas por hechos de violencia. En ese sentido, cabe aclarar que el veredicto no busca un culpable o una víctima, puesto que ni Depp ni Heard han hecho denuncias por agresión, por lo que no se trata de un caso penal. Lo que el jurado deberá decidir es si hubo difamación por parte del actor o de la actriz.

EL CUESTIONARIO

Para llegar a la decisión final, el jurado deberá completar un cuestionario con respuestas de sí o no a preguntas como: "¿Considera que el señor Depp ha probado todos los elementos de la difamación?", "¿Ha demostrado el señor Depp con pruebas de mayor peso que la declaración era falsa?".

Si el jurado responde a favor de Johnny Depp, posteriormente deberá contestar a la pregunta: "¿Considera que el señor Depp ha demostrado mediante pruebas claras y convincentes que la señora Heard actuó con verdadera mala intención?".

Las preguntas se responderán igualmente en el caso de Amber Heard contra Johnny Depp hasta que, al final de las preguntas, deberán poner una cifra respecto a la compensación de quien consideren el ganador del juicio.



El juicio de Johnny Depp y Amber Heard ha dotado de popularidad a Penney Azcarate, la magistrada que lo preside. | Fuente: EFE

FRAGMENTO DEL CUESTIONARIO

"1 (a) ¿Considera que el Sr. Depp ha probado todos los elementos de la difamación?

CONTESTA SÍ O NO:

Si responde NO a la pregunta 1(a), pase a la pregunta 2.

Si su respuesta es SÍ, responda SÍ o NO a las siguientes preguntas:

¿Ha demostrado el señor Depp mediante pruebas de mayor peso que...?

-...la declaración fue hecha o publicada por la Sra. Heard?

-...la declaración se refiere al Sr. Depp?

-...la declaración era falsa?

-...la declaración tiene una implicación difamatoria sobre el Sr. Depp?

-...la implicación difamatoria fue concebida y pretendida por la Sra. Heard?

-...debido a las circunstancias que rodearon la publicación de la declaración, ¿la declaración transmitió una implicación difamatoria para cualquiera que la viera además del Sr. Depp?

1(b). Si respondió SÍ a cada uno de los elementos de la pregunta 1(a), responda la siguiente pregunta:

¿Considera que el Sr. Depp ha demostrado mediante pruebas claras y convincentes que la Sra. Heard actuó con verdadera malicia?"

LAS TRES FRASES POR LAS QUE JOHNNY DEPP DEMANDÓ A AMBER HEARD

De acuerdo con la demanda de Johnny Depp contra Amber Heard, hay tres frases de su artículo de opinión en The Washington Post que fueron adjuntadas como evidencia en el caso de difamación del actor y su exesposa:

- "Hablé contra la violencia sexual y me enfrenté a la ira de nuestra cultura. Eso tiene que cambiar".

- "Luego, hace dos años, me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura hacia las mujeres que hablan".

- "Tuve la rara ventaja de ver, en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres acusados de abusos".

LOS POSIBLES VEREDICTOS

Un reporte del diario New York Post, señala que en el caso de que el jurado falle a favor de Amber Heard, la actriz podrá llevarse la cantidad de dinero que demanda (100 millones de dólares) además, también recuperará los gastos que ha supuesto el juicio para ella.

En el caso contrario, si el jurado determina que Heard difamó a Johnny Depp, la actriz no se arriesga a una condena de prisión porque no se enfrenta a ningún cargo penal, solo a reclamaciones civiles y tendría que pagar la cantidad que pide el actor (50 millones de dólares). También es posible que el jurado determine que ni Depp ni Heard deben ser indemnizados por daños y perjuicios.

