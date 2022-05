El juicIo que enfrenta a Johnny Depp y Amber Heard está a punto de llegar a su fin. | Fuente: EFE

El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard llegó a su etapa final. Este martes 31 de mayo se reanuda el proceso de deliberación para conocer el veredicto del jurado, cuya decisión tendrá que ser unánime.

Tras 6 semanas de litigio con innumerables pruebas, testigos y testimonios de expertos, el tribunal del condado de Fairfax, a cargo de la jueza Penney Azcarate, tendrá que evaluar este complejo conglomerado de información para comenzar a emitir su veredicto.

Mientras eso ocurre, repasamos las claves que marcaron el juicio, el cual ha expuesto los abusos físicos y verbales que los actores afirman haber vivido durante los 15 meses que estuvieron casados.



Johnny Depp ha ido más allá en su defensa. En una de las recientes sesiones del juicio, el actor reveló que no terminó su relación con Amber Heard por miedo a que la actriz se suicidara. | Fuente: EFE

EL INICIO DEL JUICIO

El inicio de esta batalla legal fue la demanda que presentó Depp contra su exesposa, a raíz de un artículo que ella publicó en diciembre de 2018 en el diario The Washington Post; indirectamente, el actor fue acusado de violencia doméstica y su carrera se vio seriamente afectada.



En ese sentido, el protagonista de "Piratas del Caribe" solicitó la suma de 50 millones de dólares para reparar el daño social. Sin embargo, Amber Heard no se quedó de brazos cruzados; y a través de su defensa, presentó una contrademanda por 100 millones de dólares, argumentando ser víctima de una campaña de desprestigio por parte de su exesposo.

VIOLENCIA DOMÉSTICA

La defensa de Amber Heard afirmó que la actriz vivió un infierno durante su matrimonio con Johnny Depp, convertido según ellos en un "monstruo" por la droga y el alcohol, con ataques de "ira" que culminaron en agresiones verbales, físicas y sexuales.

Depp ha reconocido haber consumido demasiadas drogas y alcohol, pero insiste en que nunca agredió a una mujer o exparejas. "Hubo discusiones y cosas así pero nunca llegué al punto de pegarle a Heard de ninguna manera", dijo Depp al jurado.

Durante el juicio, el artista se describió a él mismo como una víctima de violencia doméstica. Esto ocurrió cuando se reprodujo la grabación de una conversación entre los exesposos en 2016. En el audio se escucha que en un momento ella le dice a Depp: "Dile al mundo, Johnny, diles: 'Yo, Johnny Depp, un hombre, también soy una víctima de violencia doméstica'".

Al respecto, Depp fue consultado por uno de sus abogados sobre cuál era su respuesta ante lo que acaba de oir: "Digo que sí, lo soy", afirmó el actor.













La defensa de Amber Heard afirmó que la actriz vivió un infierno durante su matrimonio con Johnny Depp. | | Fuente: EFE

ALCOHOL, DROGAS E INFIERNO

En su testimonio, Amber Heard aseguró que su exmarido amenazó con agredirla durante una discusión que ambos tuvieron en su yate cuando viajaban por las Bahamas. Lo describió como un hombre violento, incapaz de controlar su agresividad y con serios problemas de adicción a las drogas.

Según la actriz, Depp le recriminaba que hubiera hablado de su adicción con sus hijos, también presentes en el viaje. "Entonces él me agarró por el cuello, me sostuvo por un segundo y me dijo que podría matarme y que yo era una vergüenza", indicó Heard.

La estrella que Aquaman también narró la primera vez que Depp supuestamente la golpeó, una noche en su apartamento después de que ella se riera de un tatuaje suyo. "Ojalá hubiera sido capaz de irme, pero no lo hice", subrayó.

Según Heard, a partir de entonces Depp se comportó de manera más violenta, condicionado por los efectos de los estupefacientes, llegando incluso a introducir una botella de cristal y a buscar droga en sus partes íntimas.

EL CORTE EN EL DEDO

En el juicio, el médico David Kipper y la enfermera Debbie Lloyd testificaron ante el tribunal y relataron lo que ocurrió en marzo del 2015 cuando Depp, perdió parte de uno de sus dedos de la mano tras una discusión con Heard.

El especialista recordó que tras recibir la alerta fue hasta la casa del actor para limpiarle la herida y posteriormente se lo llevó a la sala de emergencias. Además, dijo que le ordenó al personal que buscara en la casa el dedo y que fue uno de los empleados de Depp quien finalmente lo encontró.

Aún se desconoce lo que realmente ocurrió, pues al momento de los hechos solamente Heard y Depp estaban allí. Sin embargo, el actor aseveró que se cortó el dedo luego que Amber le lanzara una botella. La actriz negó las acusaciones y mencionó que Johnny se amputó parte del dedo al golpearse con su celular durante un ataque de rabia.

LA HERMANA DE AMBER HEARD Y EL "INCIDENTE DE LA ESCALERA"

Whitney Henriquez, hermana de Amber Heard, declaró este miércoles que fue testigo de cómo Johnny Depp golpeó repetidamente en la cara a la actriz durante una discusión ocurrida en el ático de la entonces pareja en marzo de 2015.

Henriquez corroboró así la versión de su hermana ante la corte de Fairfax (Virginia, EE.UU.), en la que se está dirimiendo la demanda por difamación que Depp interpuso contra Heard.

Según el relato de Henríquez, el actor se peleó aquel día con Amber Heard, ambos se gritaron y, además de golpear a su expareja, también la agredió a ella.

"No le pegues a mi hermana". Así defendió Heard a Henríquez, según esta última, quien añadió que el guardia de seguridad tuvo que separarlos mientras Johnny Depp las insultaba.

Johnny Depp se había pronunciado previamente durante este litigio sobre el "incidente de la escalera", como ya lo conocen quienes han seguido el caso.

En su versión, eludió hablar sobre si golpeó a las hermanas y afirmó que él fue la "verdadera víctima" de una agresión que le dejó la cara magullada.

Posteriormente, Travis McGivern, el guardia de seguridad, dio un testimonio que coincidía con la narración de los hechos que proporcionó Depp.

Kate Moss declara que Johnny Depp no la agredió ni tiró por las escaleras. | Fuente: EFE

EL VIDEO QUE COMPROMETIÓ A HEARD

La defensa del actor de "Piratas del Caribe", presentó un video donde se ve a Heard reunirse en el apartamento de la pareja con dos hombres: el magnate de la tecnología Elon Musk y el actor James Franco. Ambos fueron llamados a testificar para corroborar si tuvieron una relación con Heard mientras todavía estaba casada con el actor de 58 años de edad, pero no lo hiceron.



Sin embargo, Elon Musk se pronunció a través de Twitter en medio del mediático juicio que afrontan Johnny Depp y Amber Heard. El magnate dejó un mensaje bastante imparcial al responder una publicación acerca del tormentoso duelo judicial que afrontan los actores. "Espero que ambos sigan adelante. En su mejor momento, cada uno de ellos es increíble", señaló el CEO de SpaceX y Tesla.

EL TESTIMONIO DE KATE MOSS

La modelo Kate Moss, expareja de Johnny Depp, testificó por videollamada desde su residencia en Reino Unido en el juicio celebrado en Fairfaix (Virginia, EE.UU.), después que Amber Heard dijera que ella fue víctima de violencia machista por parte del actor. En su declaración de menos de cinco minutos, Moss aclaró un rumor por el que supuestamente Depp la empujó por las escaleras tras una pelea.

"Según salía de la habitación me tropecé y me hice daño. (...). Grité porque no sabía lo que me había hecho y me dolía", afirmó en su escueta intervención que contó con muy pocas preguntas. Luego, Depp llevó a la modelo de vuelta a la habitación para que recibiera "atención médica".

Casualmente fue la propia Heard quien dio pie a que Moss interviniera en el juicio cuando, al describir el "incidente de las escaleras". "No lo dudé, no esperé. Pensé inmediatamente en Kate Moss y las escaleras, y lo golpeé", aseguró Heard tras reconocer que le pegó al actor para defender a su hermana mientras ambos discutían.

Tales palabras fueron celebradas por los abogados de Depp dentro del juzgado, ya que según la prensa estadounidense Moss mantiene una buena relación con el actor y la simple mención del incidente permitía incluir a la modelo en la lista de testigos.

Johnny Depp y su abogada, Camille Vasquez en una de las audiencias del proceso legal. | Fuente: EFE

CAMILLE VASQUEZ

Camille Vásquez, una de las representantes legales de Johnny Depp, tomó protagonismo durante el juicio por difamación que enfrenta con Amber Heard. Las preguntas de la letrada en el interrogatorio han puesto en aprietos al equipo de abogados que defiende a la actriz.

Durante el contrainterrogatorio, la abogada cuestionó durantemente a Heard con algunas preguntas: "¿Quién era el verdadero monstruo en esta relación, señorita Heard?", "usted fue la que atacó a alguien con una botella en Australia, ¿no es cierto, señorita Heard?”, “Johnny Depp no es la única pareja suya a la que ha atacado”. El interrogatorio dejó cotra las cuerdas a la actriz y su equipo legal.



ARGUMENTOS FINALES

En sus conclusiones finales, los abogados de Depp, argumentaron que el actor es consciente de "sus errores" pero que jamás ha agredido a una mujer. Agregaron que la reputación del actor quedó dañada después de que su exmujer publicara un artículo en el diario The Washington Post en 2018 en el que aseguraba haber sufrido "abuso doméstico".

La defensa del actor centró su intervención final en la necesidad de que el protagonista de "Piratas del Caribe" recupere el "honor perdido", dejando de lado la cuestión económica. "Antes de Amber Heard ninguna mujer dijo que Depp puso su mano encima en sus 58 años", insistió el abogado Benjamin Chew.

El letrado sostuvo que su cliente admite tener problemas de drogodependencia pero señaló que "hay una diferencia abismal entre tener problemas de abuso de sustancia y ser un abusador físico". "Depp fue cancelado porque Heard le acusó falsamente de violencia doméstica", añadió.

