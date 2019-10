La muerte de José José reavivó la disputa entre sus tres hijos. | Fuente: AFP

El deceso del cantante mexicano José José, ocurrido el pasado sábado en Miami (Estados Unidos), ha sacado a la luz la rivalidad entre sus tres hijos, fruto de dos matrimonios y ha mostrado quién es quién en la enfrentada familia del artista mexicano.



Los hijos mayores del cantante, José Joel, de 43 años, y Marysol, de 37, tienen una confrontación abierta con su media hermana e hija menor del intérprete, Sarita, de 24, debido a la falta de certeza sobre el destino actual del cuerpo de su padre.



Además de cuándo y dónde se podrán despedir de él en los funerales, una polémica que se ha ido agravando por saber quién de ellos tomará la mayor parte de la hasta ahora desconocida fortuna del artista ante la incertidumbre sobre el testamento.



Tanto José Joel como Marysol son los hijos del matrimonio de José José con la modelo y actriz Ana Elena "Anel" Noreña, con quien se casó en 1976 y se divorció en 1987.



En 1993, el cantante conoció a Sara Salazar, con quien se casó en 1995 y con la que procreó a Sarita Sosa Salazar, y con quien presuntamente permaneció hasta sus últimos días.



Precisamente Sarita ha estado en el ojo del huracán mediático al tomar el papel protagonista en las horas que siguieron al fallecimiento de su padre ya que ha sido quien ha dado la mayor parte de la información sobre su padre.



Sara habló con la cadena de noticias Univisión para revelar detalles sobre el fallecimiento del cantante en una entrevista que tenía los tintes de ser pactada.



"En sus últimas palabras, me dijo que yo le prometiera que iba a hacer mi carrera, que le prometiera que iba a cantar", dijo "Sarita", apenas unas horas después del fallecimiento de su padre.



Ese mismo día, José Joel y Marysol viajaron a Miami para despedirse de su padre, aunque no han logrado verlo por lo que denunciaron ante la policía de Miami para que les ayudaran a dar con el cuerpo de su papá.



El origen del conflicto entre los hermanos inició en 2018 cuando Sara Sosa se llevó a su padre a vivir a Miami, sin el consentimiento de sus hijos mayores y otros familiares, luego de ser diagnosticado con cáncer de páncreas, padecimiento que terminó con su vida.



Este día, en una conferencia de prensa en Miami, José Joel y Marysol informaron que se reunirán por la noche con Sara para conocer dónde está el cuerpo de su padre.



"No hemos sabido nada y seguimos sin saber nada", dijo el hijo mayor del cantante, quien acusó a Sara, su media hermana, de no haber atendido a su padre y de tenerlo en pésimas condiciones en los últimos meses. EFE