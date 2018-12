Continúa la polémica sobre la muerte de Juan Gabriel. | Fuente: Facebook | Juan Gabriel | Fotógrafo: Robert Hacman

La muerte de Juan Gabriel se ha convertido en uno de los hechos más controversiales de los últimos meses; luego de que Joaquín Muñoz, ex mánager del cantante, dijera en noviembre que 'El Divo de Juárez' sigue con vida.

Esta vez, el periodista mexicano Jorge Carbajal reveló una supuesta reunión con Juan Gabriel después del terremoto que sucedió en México en setiembre de 2017. Según cuenta, el intérprete ha cambiado su aspecto físico.

"Está menos gordo y canoso. Tiene barba, no como la de Santa Claus ─que dijeron que tenía─ sino una barba un poco crecida y llevaba un sombrero. Me quedé impactado y le di una caja. Él me dijo: 'gracias mi hijo. Hablamos más tarde'", sostuvo Carbajal en el programa "Intrusos".

De acuerdo al periodista, su encuentro se dio porque él viajó a la ciudad de Morelos (México), donde supuestamente el 'Divo de Juárez' estaba oculto, para llevar provisiones y alimentos no perecibles por el terremoto de México (2017).

Jorge Carbajal, quien en la actualidad está distanciado de Joaquín Muñoz, aseguró que el ex mánager y secretario de Juan Gabriel "dice la verdad", pero que a veces "exagera" y le pone "cosas de su propia cosecha" a sus historias.

"Yo creo que él [Juan Gabriel] va a regresar un día, pero no creo que en diciembre o en enero, y mucho menos a realizar un show. Yo le propuse que vuelva con un concierto, pero él me dijo: 'llevo 40 años cantando. Estoy cansado de eso, lo que quiero es producir'", agregó el periodista.

Como se recuerda, Carbajal trabajó en una investigación tras la muerte del cantante mexicano y, según contó, encontró varias "irregularidades" en el acta de defunción y en el velorio del músico.

Hace una semana, Joaquín Muñoz reveló que el intérprete de "Querida" podría aparecer en público el 7 de enero de 2019, día en el que se conmemora el cumpleaños de Juan Gabriel.