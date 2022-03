El actor Juan Pablo Medina habla de la amputación de su pierna: "Decidí vivir" | Fuente: Instagram | Netflix

"Decidí vivir, tenía más miedo a no despertar que a despertar sin una pierna", dijo el actor Juan Pablo Medina a un medio nacional tras varios meses de especulaciones en torno a su salud y escasas apariciones en redes sociales. "Voy tener una vida normal y eso es todo", mencionó el intérprete de "La casa de papel", serie de Netflix.

"Mi primera reacción fue como de enojo", confesó el actor de 44 años en entrevista con la revista GQ, quien el 15 de julio del 2021 tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital por haber sufrido un infarto silencioso que tiempo después obligó a la amputación de su pierna derecha.

"Quiero disfrutar de lo que sí gané, que fue vivir, que importa más que lo que perdí”, explicó Medina, quien aparece muy sonriente modelando en la portada de la edición de abril su prótesis en distintos escenarios y que además presumió que es "la mejor prótesis que hay, es mecatrónica".

CON MUCHA ILUSIÓN DE VOLVERA TRABAJAR

A lo largo de la entrevista, el actor narra lo que vivió desde el momento en el que se sintió mal, aquél 15 de julio, cómo fue luchar con el diagnóstico, cómo es su vida en la actualidad e incluso cuáles sus aspiraciones y planes a futuro.

Destacó el apoyo de su familia, empezando por su padre, quien es médico, que hizo "todo lo posible" por salvar su extremidad, pero sobre todo su vida; su novia, la actriz Paulina Dávila, quien se encargó de calmarlo y hacerle entender que su salud era primero, así como gente externa que había pasado por la misma experiencia y con la que tuvo oportunidad de convivir.

"Algo de lo que me ha servido mucho es cómo me quiero ver, qué es lo que quiero hacer, tengo mucha ilusión de trabajar, pero quiero estar en el momento en el que mi cuerpo y mi cabeza me digan ya estoy listo para esto. Quiero dominar la prótesis y toma tiempo y mucho esfuerzo y trabajar para después de llegar a poder interpretar, estoy muy agradecido", finalizó. (Con información de EFE)

LA TRAYECTORIA DE JUAN PABLO MEDINA

Juan Pablo Medina nació el 22 de octubre de 1976 en Arlington, Virginia, Estados Unidos. Debutó en 2001 en la telenovela "Cuando seas mía" y ese mismo año realizó el lartometraje "La segunda noche" (2001). Ha participado en muchos proyectos para la televisión como "Soy tu fan", "Secretos de familia", "Amor sin reservas", "Sin rastro de ti" y "Drenaje profundo", entre muchos otros.

También ha participado en obras de teatro como "La enfermedad de la juventud" y "Un dos tres por mi y todos mis amores". Su experiencia en la pantalla grande incluye cintas como "La última noche" (2005), "Volverte a ver" (2008), "No sé si cortarme las venas o dejármelas largas" (2013), "Amor de mis amores" (2014) y "La vida inmoral de la pareja ideal", éstas dos de Manolo Caro; además de "Soltera treintona y fantástica" (2016) y "Eres mi pasión" (2018), convirtiéndose en uno de los actores mexicanos más solicitados en el cine de los últimos años.

En 2017 participó en la serie "Guerra de ídolos", interpretando el papel de Amado Matamoros, la serie se transmitió por Telemundo y Netflix. En 2018 participó en las series "La casa de las flores" e "Ingobernable". Entre sus proyectos más recientes encontramos las cintas "Los idealistas" y "Sabotargas y solteras".

