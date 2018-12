Juliette Bionoche habló sobre los episodios más complicados de su vida: Sufrió tres agresiones sexuales en su niñez y en su juventud. | Fuente: EFE

La actriz francesa Juliette Binoche habló sobre las tres agresiones sexuales de las que fue víctima en su niñez y en la juventud. La intérprete considera que hablar de estos episodios de su vida "no es un tema tabú".

"Primero hablé con una amiga y eso creo que me dio fuerzas para hablar con mi madre. Yo estaba aterrada de que ella se lo dijera a alguien, y sobre todo a los profesores. Empecé a usar siempre pantalón. Y de forma inconsciente empecé a tener una relación mucho más desconfiada con los hombres", dijo la actriz ganadora de un Oscar en entrevista con el diario "El País".



Asimismo, la actriz aseguró que "sufrir tres agresiones sexuales" la fortalecieron en su vida personal y profesional.



"Sufrir esas tres agresiones sexuales me fortaleció porque me enseñó a construir mis propias defensas. Desde luego, es mucho mejor no tener que hacerlo, claro", agregó.



La actriz, quien ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por "El Paciente Inglés" en 1996, también habló sobre el movimiento social "Metoo", el cual busca que las víctimas de abuso y agresión sexual sus denuncias y reciban el apoyo debido para seguir su proceso.

"Ha habido un movimiento que era necesario para que se produjera una toma de conciencia, para que las cosas se empezaran a mover. Y a mí que exista ese movimiento me parece bien. Pero al mismo tiempo creo que al #MeToo le ha llegado ya la hora de evolucionar hasta crear una especie de 'conciencia de lo femenino'", explicó.



Para Julierre Bionoche, el movimiento "Metoo" debe buscar que "hombre y mujer alcancen un equilibrio (de respeto y de igualdad salarial)" para buscar "equilibrio" en la industria.



Finalmente, se pronunció sobre cuando trabajó con Harvey Weinstein, productor de cine que fue denunciado por varias mujeres de abuso y acoso sexual.