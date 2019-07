Julio Iglesias y Javier Sanchez Santos, quien acaba de ser reconocido como su hijo. | Fuente: AFP

Un tribunal de España anunció este miércoles haber determinado que Julio Iglesias (75) es el padre biológico de un español cuya madre afirma haber tenido una relación con el cantante mundialmente conocido en la década de 1970. "Un juez estima la demanda de un valenciano de 43 años y declara que Julio Iglesias es su padre biológico", indicó en Twitter el tribunal de Valencia, precisando que este fallo puede ser recurrido en una instancia de apelación.

La decisión es una victoria para Javier Sánchez Santos, nacido en abril de 1976, quien no tuvo éxito con una primera demanda de paternidad desestimada en 1999 por el Tribunal Supremo español. En su fallo, el tribunal de Valencia declara que el padre de Javier Sánchez Santos no es quien "figura como tal en la inscripción de nacimiento", sino "el demandado, con todos los pronunciamientos legales inherentes a ello".

Ante el tribunal de Valencia durante el juicio a puerta cerrada, su madre, la exbailarina portuguesa Maria Edite, aseguró haber tenido una relación de una semana con Julio Iglesias en julio de 1975 en Cataluña, nueve meses antes de que naciera su hijo, según el abogado de la familia, Fernando Osuna. Considerado el artista en español con más discos vendidos en todo el mundo, unos 300 millones según el libro Guinness, Julio Iglesias se negó a someterse a un test de ADN y no se presentó ante el juzgado. Su abogado , Fernando Falomir, sostuvo que el caso había sido ya desestimado.

Polémica prueba de ADN

Pero el representante de Javier Sánchez siempre dijo que un nuevo juicio estaba justificado a la luz de una prueba de ADN recogida por un detective en Estados Unidos. Según su relato, este detective consiguió acercarse en Miami al hijo del cantante, Julio Iglesias Jr,, que "estaba haciendo surf en una playa" y recoger "una botella de agua, servilletas de papel, chicles" de las que tomaron muestras de ADN.

Según él, el resultado de la prueba genética demostraba que eran hermanos. De todas maneras, el tribunal excluyó esta prueba de su análisis, estimando que no tenía "valor jurídico". Pero en definitiva dio la razón a Sánchez teniendo en cuenta la negativa del artista a realizarse una prueba de ADN, los detalles aportados por la madre –que hacen que "no sea inverosímil ni descabellada la posibilidad" de que tuviera la relación con Iglesias– y "el evidentísimo parecido físico" entre ambos hombres, según la sentencia.

El cantante melódico, conocido por temas como "La vida sigue igual", "Me va, me va" o "Soy un truhán, soy un señor", se ha casado en dos ocasiones. Con su primera esposa, la española de origen filipino Isabel Preysler, tuvo tres hijos, y con la segunda y actual pareja, la holandesa Miranda Rijnsburger, otros cinco. Él mismo se presenta a menudo como un casanova impenitente con "una obsesión por el sexo". "¡No me preguntes cuántos hermanos tengo porque no lo sé ni yo!", bromeó su hijo Julio Iglesias Jr. en una entrevista en televisión en 2018. AFP