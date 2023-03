En una entrevista con ¡Hola!, el cantante español habló sobre el fin de la relación entre Isabel Preysler, su exesposa, y el Nobel peruano. | Fuente: Composición

Julio Iglesias estuvo casado con Isabel Preysler hace más de 50 años.Y aunque el fin de su matrimonio suma décadas, se han mantenido cercanos por los hijos que tienen en común. Es así que no sorprende que el intérprete de Si me dejas no vale salga a apoyar públicamente a su exesposa, tras las polémicas posteriores al fin de su relación con Mario Vargas Llosa.

“Fuera como fuese la ruptura, un caballero y un señor sabe cómo acabar las cosas. Se sale públicamente y se le desea a la otra persona toda la felicidad. Y si alguien quiere entrometerse, se dice que es un tema de dos en el que no hay que meterse y sí respetar. El comportamiento del señor Vargas Llosa ha dejado mucho que desear. Un señor que ha convivido durante ocho años con una señora tiene que saber actuar y controlar cómo actúan las personas de su alrededor”, dijo en entrevista con la revista ¡Hola!.

Además, Iglesias dijo que las polémicas en las que se ha visto envuelta Preysler han sido injustas para ella. “Sé que me estoy metiendo en camisa de once varas y que esto no es propio de mí, pero quiero hacerlo por mi exmujer, por Isabel, porque se lo merece y porque es profundamente injusto cómo se están comportando con ella. Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento, y yo le tengo mucho cariño, así que hay algunas cosas que quiero decir”, comentó.

Isabel Preysler en palabras de Julio Iglesias

Iglesias le dedicó palabras de afecto a Preysler, con quien estuvo casado hace más de cinco décadas. “Isabel es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida. Es totalmente injusto lo que le está pasando desde hace unos meses. Son represalias contra el éxito que ha tenido en su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño y hoy no iba a ser menos, solo que lo hago públicamente”, contó.

El cantante español habló también sobre una nueva polémica en la que se ha visto envuelta tras la publicación de una entrevista póstuma a Laura, la hija de su exesposo Miguel Boyer.

“Es tan injusto porque deja a Isabel indefensa. No puedes defenderte ni responder a alguien que ya no está. Ahora todo se convierte en una mera especulación. Nadie sabe la relación que tenía Laura con su hermana Ana (hija de Isabel), que no se hablaban desde hacía años; nadie sabe la relación que tenían mi exmujer y padre de Ana… No se deberían entrar en estas cosas porque es injusto sacar conclusiones y más de esta forma, con la otra persona fallecida”, agregó.

