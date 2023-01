Amanda Dudamel (Venezuela), R’Bonney Gabriel (USA) y Andreina Martínez (República Dominicana) fueron las finalistas del Miss Universo 2022. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Benjamin Askinas

Después de las acusaciones de supuesto fraude sobre la corona de Miss Universo 2022 que ganó R’Bonney Gabriel, Ximena Navarrete, uno de los jurados del certamen de belleza rompió su silencio sobre la ganadora.

Si bien muchos han quedado decepcionados de la elección, la mexicana resaltó que todo fue legal y defendió a Miss USA de los ataques.

“De la nueva ganadora: es hermosa, está súper preparada y así como a ella le tocó ganar este año porque son cosas que así pasan y entonces otros países se quedan inconformes porque su candidata no ganó, eso lo entiendo perfectamente. Solamente les puedo decir que somos un jurado votando en una máquina, en una computadora, que los números y lo que ponemos se va directamente, o sea, no hay manera ni de moverlo ni de tratar de arreglar algo, o sea, son números que quedan muy claros registrados, entonces no hay manera de que esto sea algo ilegal o mal hecho”, dijo en su Instagram.

El triunfo de R'Bonney Gabriel en Miss USA el año pasado también estuvo marcado por la polémica, cuando compañeras denunciaron públicamente fraude.

Miss Montana, Heather Lee O'Keefe, reveló que había hablado con sus compañeras competidoras y alegó que "la mayoría de las concursantes de Miss USA sienten muy fuertemente que hubo favoritismo hacia Miss Texas USA y tenemos los recibos para probarlo".

¿Quién es R'Bonney Gabriel, la Miss Universo 2022?

El último sábado, el Miss Universo 2022 coronó a la estadounidense R'Bonney Gabriel como la ganadora del certamen. Ella logró imponerse en el tramo final frente a las finalistas Amanda Dudamel y Andreína Martínez, representantes de Venezuela y República Dominicana, respectivamente.

Pero ¿quién es la modelo que triunfó en el concurso de belleza realizado en la ciudad de Nueva Orleans? Nacida en San Antonio, Texas (EE.UU.), Gabriel tiene actualmente 28 años y se desempeña como diseñadora de moda sostenible, además de instructora de costura. Es hija de madre estadounidense y padre filipino, quien emigró al país norteamericano para estudiar psicología.

La experiencia en las pasarelas de la flamante Miss Universo se remonta al 2020, cuando participó en el certamen de Miss Kemah y consiguió ubicarse en el top 5. Al año siguiente, compitió en el Miss Texas USA 2021, donde quedó en segundo lugar ante la ganadora Victoria Hinojosa. El año pasado, sin embargo, logró ganar este concurso que la llevó al Miss USA 2022.

En la recta final del Miss Universo 2022, R'Bonney Gabriel afirmó que si ganaba la corona, usaría la organización para ser una "líder transformadora". "Doy clases de costura a mujeres que han sobrevivido a la trata de personas y la violencia doméstica. Y lo digo porque es muy importante invertir en los demás, invertir en nuestra comunidad y usar tu talento único para marcar la diferente", dijo.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.