Los actores Sam Neill y Jeff Goldblum interpretaron la canción "Bye Bye Love". | Fuente: Instagram / Sam Neill

El dueto musical más llamativo de "Jurassic World: Dominion" volvió a dar muestras de su talento. Los actores Sam Neill y Jeff Goldblum compartieron un divertido videoclip en sus redes sociales, en el que aparecen cantando "Bye Bye Love", un tema del dúo de música country The Everly Brothers.

Reunidos en el set de rodaje de la última entrega de la saga jurásica, ambos intérpretes intercalaron su canción con algunas pausas que sus seguidores celebraron en Instagram. No es la primera vez, además, que unen sus voces para darle vivda a una canción.

El reencuentro entre Sam Neill y Jeff Goldblum viene dejando momentos memorables. Muchos de sus fans están agradecidos con su regreso a la franquicia luego de que participaran en "Jurassic Park", el filme de Steven Spielberg de 1993 que empezó con todo.

En "Jurassic World: Dominion" también vuelve otro nombre consagrado: el de la actriz Laura Dern, quien retoma su papel de Ellie Sattler. De este modo, la primera generación de las cintas de dinosaurios se cruzarán con la actual, protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

'Jurassic World: Dominion', la unión de dos generaciones y nuevos rostros

'Jurassic World: Dominion' juntará por primera vez dos generaciones, la era Jurassic y la era Park. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard se unen a la oscarizada Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neill en esta nueva aventura.

"Es increíble tener ese legado de actores de vuelta en este filme, no como un cameo, sino como protagonistas que ven cómo culmina lo que sucede con sus personajes 30 años después", manifestó Dallas Howard, quien interpreta a Claire Dearing, en una reciente entrevista al portal Cultura Ocio.

La actriz aseguró que el filme es "divertido, aterrador, intenso y significativo". "Va a ser una película increíble para ver en el cine con los amigos y la familia", afirmó.

Daniella Pineda, BD Wong, Justice Smith y Omar Sy retoman sus personajes en la película. Campbell Scott, DeWanda Wise, Dichen Lachman Scott Haze y Campbell Scott son los nuevos miembros del reparto. La nueva cinta de la saga cuenta con dinosaurios nunca vistos antes, asombrosas escenas de acción e increíbles efectos visuales.

Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum están de regreso en "Jurassic World: Dominion". | Fuente: Captura de YouTube

"Jurassic World: Dominion", la última entrega

Chris Pratt, uno de los protagonistas de "Jurassic World: Dominion" junto con Bryce Dallas Howard, aseguró en mayo pasado a Today que esta será la última película de la franquicia.

“Treinta años en desarrollo: esta es la sexta película de Jurassic y es el final de esta franquicia”, expresó el actor. La conductora Savannah Guthrie le preguntó si realmente sería así. Y el respondió afirmativamente, alegando que se había reunido al elenco original de la primera trilogía con el de la segunda, y que eso era suficiente para pensar eso.

“Está el elenco original: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum; más el elenco de ‘Jurassic World’, todas nuestras historias convergen de una manera que es en gran medida un final”, manifestó.

Para Chris Pratt, trabajar con el elenco original, que solo apareció en la primera película, fue alucinante. “La primera vez que vi ‘Jurassic Park’, tenía 13 años, no tenía idea de que alguna vez sería actor... y estas personas estaban, como, cimentadas en mi mente como íconos… Así que trabajar con ellos, es un sueño hecho realidad”, indicó.

