La crisis matrimonial toca la puerta de Kim Kardashian y Kanye West. | Fuente: Instagram

Kanye West y Kim Kardashian han alcanzado un punto crítico en su matrimonio. Recientemente, el rapero estadounidense reveló una situación privada, que solo concernía a la pareja, en su primer mitin de su campaña presidencial en Estados Unidos. Recientemente, ambos fueron captados discutiendo al interior de su auto.

Parece ser que las disculpas de West en Twitter no han sido efectivas, ya que su esposa habría explotado en medio de una discusión fotografiada por paparazzis. Kardashian luce enojada hasta las lágrimas en las últimas imágenes reveladas, donde posiblemente hablaban sobre su relación.

En las fotografías difundidas de Kanye West y Kim Kardashian se puede observar que los dos mantienen un tenso momento de pareja. La socialité se lleva los manos al rostro y luego las retira, mostrando así sus ojos llorosos y una expresión de total molestia hacia lo que está dice el exitoso rapero de 43 años.

Kim Kardashian caught crying in car with Kanye pic.twitter.com/f2KRWLZvlx — Kollege Kidd (@KollegeKidd) July 28, 2020

Cabe recordar que la millonaria pareja atraviesa una situación muy complicada, entre rumores de su divorcio y los episodios bipolares del cantante. Determinado a refugiarse en su rancho de Wyoming, él no había querido hablar con su esposa por teléfono y tampoco deseaba verla. Sin embargo, luego se arrepintió.

Kante West escribió un mensaje para pedir perdón a su esposa en las redes sociales: “Me gustaría disculparme con mi esposa Kim por hacer público algo que era un asunto privado. No la cubrí como ella me ha cubierto a mí. A Kim le quiero decir, sé que te he hecho daño. Por favor, perdóname. Gracias por estar siempre ahí para mí”.

¿UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN?

Según la heredera del clan Kardashian, el intérprete no se había hecho cargo de sus hijos en los meses de cuarentena, y ella era la única que estaba presente. La crisis matrimonial se agravó más cuando West atravesó más de un problema por su enfermedad mental, y finalmente, con el anuncio de su carrera para la presidencia de EE.UU.

La revelación de esta discusión ante sus seguidores nuevamente disminuye la posibilidad de que una reconciliación entre Kanye West y Kim Kardashian. Hasta el momento, ninguno de los dos han oficializado el fin de su compromiso.