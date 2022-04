Kate del Castillo confirma romance con el cineasta Edgar Bahena. | Fuente: AFP

La reconocida actriz Kate del Castillo habló sobre su vida sentimental y -después de varios rumores- confirmó que mantiene una relación con Edgar Bahena, un destacado director de fotografía.

Fue a inicios de marzo que la pareja fue captada en una situación comprometedora, avivando las alarmas de un posible romance. Se dice que la artista habría conocido al cineasta durante las grabaciones de "La reina del sur".

"Ya que me cacharon (descubrieron) ya ni modo que diga que no, pues estoy muy contenta, las cosas se dan en la vida cuando y como se tienen que dar. Estoy abierta y siempre he estado abierta al amor", expresó en una entrevista concedida al programa "Al rojo vivo".

RESALTA SUS CUALIDADES

Luego de confirmar su romance, Del Castillo se animó a describir a Bahena, pese a que suele ser una persona hermética respecto a su vida privada. Sin embargo, no tardó en resaltar algunas cualidades que finalmente le robaron el corazón.

"Es un chavo que me hace sentir muy en paz, estoy muy tranquila, muy a gusto, me hace mucha compañía y es un tipo inteligentísimo y supertalentoso", expresó la actriz al programa de Telemundo.

'LA REINA DEL SUR'

El personaje de Teresa Mendoza en “La reina del sur”, llevó al éxito internacional a Kate del Castillo. La telenovela que protagoniza Del Castillo tiene como protagoniza a una mujer en el mundo del narcotráfico. Tanto ha sido el éxito que la tercera temporada fue confirmada y se espera que se estrene en el 2022.

La nueva entrega de la novela de Telemundo hizo sus grabaciones de la tercera temporada en tierras peruanas, en la provincia de Cusco. Con la llegada de la actriz al país, sus fanáticos peruanos esperan con ansias la transmisión de la novela.

Cuanto Kate del Castillo recibió la noticia acerca de quien iba a interpretar a Teresa Mendoza, dijo que ese protagónico era para ella, así lo reveló Joshua Mintz, asesor de la dirección general de TV Azteca: “Llamé a Kate por teléfono. Estaba en Los Ángeles y yo en Miami. La conocía de nuestros trabajos anteriores. Y le pregunté ¿sabes quién es la Reina del Sur?, ¿quién es Teresa Mendoza? Y su respuesta fue ‘yo soy Teresa Mendoza’. Los actores lo saben: cuando un personaje es para uno, es para uno. Ese personaje era para ella”.

Kate del Castillo encajaba tanto en el personaje que las mujeres se veían en ella, ya que el personaje era una mujer fuerte y de armas tomar, además de que la audiencia era mayormente de mujeres. El primer episodio logró obtener 2.40 millones de espectadores, siendo el estreno más visto en Telemundo.

