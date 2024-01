Kim Kardashian habría tenido un romance con Travis Barker, esposo de su hermana Kourtney, según fuente cercana

Las revelaciones de la ex esposa de Travis Barker, Shanna Moakler, sugieren que Kim Kardashian habría tenido un romance con el baterista antes de su relación con Kourtney.

Antes de comenzar su historia de amor en 2021, Kourtney Kardashian y Travis Barker fueron amigos y vecinos durante años. Sin embargo, recientes revelaciones indican que antes de su relación con Kourtney, el baterista mantuvo un romance con otra de las socialité: Kim Kardashian. La confirmación proviene de la ex esposa de Barker, Shanna Moakler, quien identificó a Kim como la hermana involucrada.

Moakler, en su podcast 'Dumb Blonde', compartió que alguien anónimo le envió mensajes que Travis escribía a Kim para organizar encuentros secretos en la casa de una de las hermanas de la celebridad, aunque no se especifica cuál. La relación entre Travis Barker y Kim Kardashian habría ocurrido antes de 2008, año en que Moakler se separó del baterista.





Este nuevo detalle cobra relevancia, ya que descarta la posibilidad de una infidelidad de Kim durante su relación con Kanye West (2014 a 2022) o durante sus breves matrimonios con Kris Humphries o Damon Thomas. La revelación de Shanna respalda la negativa de Kim ante las acusaciones de Kanye sobre supuestas traiciones con otros hombres.

Shanna Moakler no puede presentar pruebas actuales, ya que sostiene que Travis borró todos los mensajes cuando ella confrontó al baterista para obtener explicaciones. Además, Moakler aseguró que intentó solucionar sus problemas con Travis, incluso hablando con Kim para pedirle que olvidara al músico. Según Shanna, Kim habría respondido: "No me gustan los chicos blancos".

Actualmente, Travis Barker está casado con Kourtney Kardashian, con quien acaban de dar la bienvenida a su primer hijo. Travis tiene dos hijos con Shanna Moakler, mientras que Kourtney comparte tres hijos con su ex Scott Disick