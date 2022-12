Kim Kardashian y Kanye West se divorciaron en marzo de este año, después de siete años de matrimonio. | Fuente: EFE

Luego de siete años de matrimonio, Kim Kardashian y Kanye West se divorciaron en marzo de este año. Fruto de la unión de ambas estrellas son los cuatro hijos que tienen en común, todavía menores de edad, cuya crianza compartida viene siendo difícil de llevar, según confesó el lunes 26 de diciembre la socialité de 42 años durante una entrevista con el podcast Angie Martinez IRL de la CNN.

Diagnosticado con bipolaridad hace unos años, el rapero viene acaparando titulares en la prensa debido a sus comentarios racistas y antisemitas. Su comportamiento le ha pasado factura, luego de que marcas de moda internacionales, como Adidas o Balenciaga, decidieran dejar de trabajar con él. Hace un mes, llegó a un acuerdo con su exesposa sobre la custodia de sus hijos y sus propiedades, pero la influenciadora calificó recién lo complicada que resulta la situación.

"La copaternidad es jodidamente difícil", dijo Kim Kardashian entre lágrimas. Y una de las razones es precisamente el hecho de que le oculte a sus pequeños las polémicas que ha protagonizado su exesposo últimamente. "Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les iba a contagiar esa energía negativa? Es una porquería de adultos con la que no están preparados para lidiar. Cuando lo estén, tendremos una conversación. Algún día, mis hijos me agradecerán el sentarme aquí y no atacar a su padre cuando pude", indicó.

Kim Kardashian y la forma en que protege a sus hijos

De acuerdo con Kim Kardashian, mantener a sus hijos al margen es para ella una prioridad. De ahí que les limite el visionado de televisión o el acceso a las redes sociales. "Mis hijos no saben nada de lo que sucede en el exterior. Estoy aferrada a un hilo y sé que en cualquier momento se va a romper. Pero mientras siga siendo así, los protegeré hasta el fin durante todo el tiempo que pueda", contó.

Pese a que resulta imposible eliminar todo lo que Kanye West ha dicho en sus redes sociales, como halagos a Hitler que conllevaron a que Twitter le suspenda su cuenta, la empresaria manifestó que no quiere que sus hijos crezcan lejos de su papá. "Tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia, y eso es todo lo que quiero para mis hijos".

¿Y qué pasará llegado el momento en que los hijos de Kim Kardashian con West se enteren de los comentarios racistas de su padre? La socialité aseguró que está "muy preparada". Pero por ahora, sus pequeños no tendrán una imagen negativa de él. "Cuando vamos al colegio, ellos quieren escuchar música de su papá. Sin importar por lo que estamos pasando, tengo que tener una sonrisa en mi rostro, cantar junto a ellos y actuar como si nada estuviera mal. Tan pronto como los dejo en el colegio, lloro", dijo.

