Tras poner fin a su romance con el rapero Kanye West, la modelo y empresaria Kim Kardashian ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor y hacer pública su relación sentimental con el actor y comediante Pete Davidson.

Mediante su cuenta de Instagram, la socialité y protagonista del recordado reality 'Keeping Up With the Kardashians' sorprendió a sus seguidores con dos postales en las que aparece junto a Davidson; en las fotografías ambos comparten una cena romántica.

"Aperitivo nocturno", escribió Kim Kardashian en su publicación, mientras que las imágenes muestran a los famosos dándose muestras de cariño.





ESTRENA REALITY

Se trata de las primeras imágenes oficiales de la pareja tras los rumores de su romance, lo cuales empezaron a circular a fines de noviembre del 2021. A pesar de los 14 años que los separan, parece que la influencer ha encontrado en el humorista a un nuevo sentido al amor.

Debido a la ropa que llevan, las fotos son del mismo día que tuvo lugar el evento de presentación del nuevo 'reality' 'The Kardashians', que se estrenará el próximo 14 de abril y que será visto en Latinoamérica a través de Star+.

THE KARDASHIANS

Las Kardashian, el clan más mediático de Estados Unidos, regresa por todo lo alto a la televisión con un nuevo reality que continuará el éxito de "Keeping Up With the Kardashians", el programa que estuvo al aire por 20 temporadas durante más de una década y vio su final en junio de 2021.

La polémica familia volverá a sentarse frente a las cámaras para revelar sus facetas personales y profesionales, además de marcar su debut en el streaming a través de Hulu para Estados Unidos y la plataforma Star+ para el caso de Latinoamérica.

"Con acceso total a sus vidas, la célebre y amada familia regresa con una nueva serie. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie vuelven a encender las cámaras para revelar la verdad detrás de los titulares", adelanta la descripción oficial.

