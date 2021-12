El actor español Álvaro Morte le dio vida al 'Profesor' en las cinco temporadas de "La casa de papel". | Fuente: Instagram | La casa de papel

El reconocido actor Álvaro Morte, quien le dio vida al ‘Profesor’ en “La casa de papel”, habló sobre el cáncer que padeció cuando tenía 30 años. Tras asistir al Teatro Real de Madrid, el español recordó la época cuando tuvo un tumor cancerígeno en un muslo.

"Tengo muchísimo que celebrar. Soy una persona muy optimista y siempre he intentado ver el lado positivo de las cosas y de la vida", dijo a los medios de su país. Sin embargo, reconoció que ese fue el peor episodio que vivió y espera que no se vuelva a repetir ya que lo superó.

"Creo que cada uno se puede enfrentar a esta enfermedad como quiera, como pueda y como su cabeza se lo permita. Pero sí, en aquel momento, a mí me ayudó tener una actitud más feliz, por decirlo de alguna forma", agregó Álvaro Morte.

Asimismo, el actor español sintió que ese tumor cancerígeno iba a ramificarse por la pierna y se puso en el peor de los casos: "Al principio creía que me iba a morir, que me cortarían la pierna...Y al final, no ha pasado nada. Pero en ese tiempo pensaba: si me muero dentro de tres meses, ¿puedo hacerlo tranquilo? ¿He respetado a la gente que me rodea y que me quiere? ¿He sido fiel a mis principios?".

Finalmente, Álvaro Morte dejó en claro que, desde que superó el cáncer, emplea el mayor tiempo posible con su familia: "Procuro sacar todo el tiempo que puedo para estar con mis hijos. Quiero disfrutar de ellos todo lo que pueda", concluyó.

Álvaro Morte interpreta al 'Profesor' en la serie de Netflix "La casa de papel". | Fuente: Instagram | Álvaro Morte

Su adiós al 'Profesor' de "La casa de papel"

Álvaro Morte, le dijo adiós al 'Profesor', uno de los personajes más relevantes de su carrera que interpretó durante las cinco intensas temporadas de 'La casa de papel', la aclamada serie de Netflix que llegó a su fin el 3 de diciembre.

Envuelto por el recuerdo y la nostalgia, el artista español utilizó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores un emotivo mensaje de despedida.

"Mis superhéroes favoritos siempre fueron Batman y Superman... Hasta que te conocí a ti. Gracias por todo, gracias, por tanto. Hasta siempre, Sergio. Hasta siempre, profesor", publicó Morte junto a una foto donde interpreta al escurridizo, Sergio Marquina.

NUESTROS PODCASTS