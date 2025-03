"Estoy decepcionada": actriz de voz de Tiana en 'La princesa y el sapo' reaccionó a la cancelación de la serie de Disney

Anika Noni Rose expresó su tristeza por la cancelación de la serie y alentó a los fanáticos a demostrar su apoyo cuando se estrene el especial inspirado en la icónica princesa de Disney.

Anika Noni Rose, actriz reconocida por dar voz a la princesa Tiana en La princesa y el sapo, se pronunció sobre la decisión de Disney de cancelar la esperada serie animada basada en el icónico personaje de Nueva Orleans.

"La semana pasada se anunció la cancelación de la serie Tiana", escribió en un comunicado en Instagram. "He recibido muchísimos mensajes de cariño, apoyo y una gran decepción", dijo.

Rose confesó sentirse profundamente afectada por la noticia: "Yo también estoy decepcionada de que el viaje de Tiana en la serie se haya interrumpido", y destacó el arduo trabajo detrás del proyecto. "Fue un proceso largo, lleno de creatividad y esfuerzo por parte de un equipo de talento increíble".

A pesar de la cancelación, la actriz instó a los fanáticos a apoyar el próximo Evento especial de Tiana, que reemplazará la serie. "Cuando se transmita, espero que todos los seguidores de La princesa y el sapo sintonizen y demuestren su amor y deseo por más historias de Tiana", expresó.

Además, animó a los fans a compartir su entusiasmo: "Díganle a sus amigos, familiares y a cualquiera que haya amado la película original que hagan sentir su apoyo en grande. Que su deseo sea innegable y real". Por último, Anika Noni Rose agradeció el respaldo incondicional del público y prometió seguir trabajando para llevarles "el contenido más hermoso posible".

A principios de marzo, la revista People confirmó que Disney descartó la serie Tiana como parte de un giro en su estrategia de animación, alejándose de los proyectos de transmisión de formato largo. Sin embargo, el estudio está desarrollando un cortometraje especial inspirado en La princesa y el sapo, con una historia completamente nueva escrita y dirigida por Joyce Sherri y Steve Anderson.

¿De qué trata La princesa y el sapo?

The Princess and The Frog, por su nombre en inglés, es un cuento de hadas basado en The Frog Princess, una novela para adolescentes escrita por E.D. Baker, ubicado en el Nueva Orleans de la década de 1920, que marca el retorno de Disney a los musicales, con una banda sonora de Randy Newman (Oscar en 2002 por Monsters, Inc.) y a la animación tradicional.

En la cinta, Tiana es una joven camarera y chef talentosa cuyo sueño es ser propietaria de un restaurante. Pero su vida cambia al besar a una rana y transformarse en una de ellas, por lo que comienza un viaje para encontrar la cura.

Tiana, la primera princesa de Disney en más de una década, se sumó a la ilustre lista de la nobleza creada por el estudio, formada por Blancanieves, Cenicienta, La bella durmiente, Ariel (La sirenita), Bella (La Bella y la Bestia), Jasmine (Aladdin), Mulan y Pocahontas, una alineación a la que también integra Rapunzel.

