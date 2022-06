La reina Isabel II protagonizó video con el Oso Paddington, por el Jubileo de Platino | Fuente: AFP

El sábado 4 de junio, en el marco del Jubileo de Platino por los 70 años de la reina Isabel II en el trono, la familia real y la BBC presentaron un breve video protagonizado por la soberana y uno de los símbolos de la cultura popular británica: el Oso Paddington.

En el video de cerca de un minuto de duración, la reina y el oso están tomando té, cuando a Paddington se le ocurre sacar un pan con mermelada de su gorro rojo. “Siempre guardo uno de emergencia”. “Yo también”, responde Isabel II; “yo guardo el mío acá”, añade, mientras abre su famosa cartera y extrae otro sánguche, para sorpresa del oso.

Concierto en honor a los 70 años de reinado de Isabel II

Al final del video, el mayordomo que los atiende se asoma a la ventana y ve a todo el público reunido para celebrar el Jubileo de Platino. “La fiesta está por comenzar”, dice el mayordomo. “Feliz Jubileo, señora, y gracias por todo”, dice el Oso Paddington, que se retira de nuevo el sobrero. “Eso es muy amable”, responde la reina Isabel II.

Finalmente, se ve a la banda real tacar la introducción de “We will rock you”, de la banda Queen, que se presentó ante la multitud tras la presentación del video. Ellos fueron seguidos por artistas como Elton John, Diana Ross, Alicia Keys, Rod Stewart, entre otros.

Isabel II: Estrellas del pop celebran con un gran concierto sus 70 años en el trono

Isabel II, ausente en los últimos días debido a un "malestar", puso el domingo el broche de oro a los festejos por el "jubileo de platino", sus excepcionales 70 años en el trono, con una aparición sorpresa en el balcón del Palacio de Buckingham.

Totalmente vestida de verde, la monarca, de 96 años y con crecientes problemas de movilidad, salió brevemente a saludar acompañada por su heredero, el príncipe Carlos, de 73 años, y su nieto Guillermo, de 39, bajo una fanfarria de trompetas.

Escenificando el futuro de la familia real británica, aparecieron también en el balcón los hijos de Guillermo y Catalina -Jorge de 8 años, Carlota de 7 y Luis de 4- junto a su madre y la esposa de Carlos, Camila, llamada a convertirse en la próxima reina consorte.

Cuatro días de celebraciones

Isabel II había lanzado personalmente el jueves los cuatro días de celebraciones por sus 70 años de reinado, pero tras sentir "un cierto malestar" estuvo ausente de los eventos del viernes y el sábado.

Sin embargo, la víspera, durante un gigantesco concierto de rock organizado frente al palacio, había hecho una aparición grabada en vídeo y cargada de humor junto al célebre osito de animación Paddington.

La salud de la monarca preocupa desde que en octubre los médicos le ordenaron guardar reposo y tuvo que pasar una noche hospitalizada para someterse a pruebas médicas.

