La princesa Diana falleció un 31 de agosto en un accidente de tráfico en París (Francia). | Fuente: AFP | Fotógrafo: Claude Coirault

Hace un cuarto de siglo, el 31 de agosto de 1997, la princesa Diana de Gales —también conocida como Lady Di— murió a la temprana edad de 36 años en un accidente de tráfico en París (Francia).

Durante la semana que precedió a su espectacular funeral, el Reino Unido se sumió en una efusión de dolor popular sin precedentes que sacudió a una monarquía que algunos vieron insensible.

A continuación, un resumen de esa semana.



Desde su compromiso con el príncipe Charles hasta sus roles como madre, filántropa y celebridad global, la vida de Lady Di sigue cautivando a muchos alrededor del mundo. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Patrick Riviere

La muerte de Lady Di, un accidente a alta velocidad

Divorciada desde hacía un año del heredero al trono príncipe Carlos, la princesa Diana y su adinerado nuevo amante, el empresario egipcio Dodi Fayed, sufren el acoso de la prensa durante sus vacaciones de verano en el Mediterráneo.

Llegan a París en la tarde del 30 de agosto y cenan esa noche en el hotel Ritz, propiedad de Mohamed al Fayed, padre del amante de Lady Di. Intentan salir discretamente en un Mercedes por una puerta trasera poco después de medianoche.

Perseguido por paparazis en moto, el coche choca a gran velocidad contra una columna en un paso subterráneo cerca del puente del Alma, en la orilla norte del río Sena, opuesto a la torre Eiffel.

Fayed y su chófer, que presentaba un alto nivel de alcohol en la sangre, mueren al instante. Su guardaespaldas queda gravemente herido.

Los socorristas consiguen sacar a la princesa Diana con vida de la deformada carrocería del Mercedes.

Siete fotógrafos son detenidos. Las imágenes del accidente se ofrecen por fortunas a los periódicos.

Lady Di es trasladada al hospital Pitie-Salpetriere donde, después de dos horas de operaciones quirúrgicas, muere a las cuatro de la mañana debido a las graves heridas en el pecho.

La familia real es informada oficialmente.

La reina Isabel II, su marido el príncipe Felipe, el príncipe Charles y sus dos hijos William (15 años) y Harry (12), están veraneando en Balmoral, la residencia de vacaciones de la monarca en Escocia.

Así quedó el automóvil en el que Lady Di y su amante, Dodi Fayed, se accidentaron la noche de un 31 de agosto de 1997. | Fuente: AFP

"La princesa del pueblo"

El Reino Unido se despierta de luto. Londinenses en llanto empiezan a dejar flores frente al palacio de Buckingham y el palacio de Kensington, la residencia de la princesa.

Tony Blair, el nuevo primer ministro laborista, rinde un emotivo homenaje a "la princesa del pueblo".

La familia real, como es habitual, acude a la misa de domingo por la mañana. El nombre de la princesa Diana no se menciona durante el servicio por temor a entristecer a sus hijos.

La familia discute sobre cómo tratar a Lady Di en su muerte puesto que ya no es miembro de la familia real. Charles insiste en usar el avión real para ir a recoger el cuerpo en persona, contra los deseos iniciales de la reina Isabel.

La prensa es la primera acusada. El hermano de Diana, el conde Charles Spencer, dice que los periódicos tienen sangre en las manos.

Nerviosos, los tabloides británicos intentan minimizar el daño en los días siguientes, mostrando adoración por Lady Di y desviando la atención hacia la monarquía.

"Nació como lady. Se convirtió en nuestra princesa. Murió como santa", escribió el Daily Mirror.

Fervor popular por la princesa Diana

El fervor popular crece. Los admiradores esperan hasta once horas para firmar el libro de condolencias.

La organización del funeral se complica.

Desde su divorcio, Diana ya no recibía el trato de "alteza real" y no tenía derecho a un funeral de Estado, aunque todavía conservaba el título de princesa.

Sin embargo, los británicos pedían un tributo digno de "la reina de los corazones".

El 6 de septiembre se llevó a cabo el funeral de la princesa Diana en la Abadía de Westminster. | Fuente: AFP | Fotógrafo: John Stillwell

Silencio real

El enfado se agrava ante el silencio de la Casa Real, que sigue aislada en tierras escocesas.

Los diarios enfurecen porque la bandera británica no ondea a media asta en el palacio de Buckingham y piden que la reina vuelva a Londres para solucionar estas cuestiones.

El tabloide The Sun pregunta: "¿Dónde está nuestra reina? ¿Dónde está nuestra bandera?". Según el rotativo, la ausencia de la bandera es "un cruel insulto a la memoria de Diana".

El mástil del palacio solo se utiliza cuando la monarca está en la residencia, izando la bandera personal del soberano, que nunca ondea a media asta.

Finalmente, la familia real deja su santuario en Balmoral.

La reina y el príncipe Felipe son aplaudidos cuando visitan después las flores depositadas en el exterior del palacio de Buckingham. Eso supone un gran alivio en los círculos de la realeza.

Isabel rinde homenaje a su antigua nuera en un discurso en directo televisado el 5 de septiembre.

"Si ellos (la familia real) no prestan atención a su lesión, no enterrarán solo a Diana el sábado, sino también su futuro", advierte el periódico The Guardian mientras una cuarta parte de los británicos pide la abolición de la monarquía en un sondeo.

William y Harry, los hijos del príncipe Charles y Lady Di, tenían 15 y 12 años, respectivamente, cuando su madre murió. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Joel Robine

Silencio sepulcral

Al día siguiente, casi un millón de personas se congrega en las calles para asistir al cortejo fúnebre en profundo silencio, solo roto por sollozos, lloros y el repicar de campanas.

Cuando el cortejo pasa por el palacio de Buckingham, la reina Isabel hace una reverencia con la cabeza.

En la residencia real, la bandera británica ondea a media asta durante el funeral, que será seguido por 2 500 millones de telespectadores en todo el mundo.

Cabizbajos, los príncipes William y Harry van por detrás del ataúd acompañados por Charles, Felipe y Charles Spencer.

En la abadía de Westminster, la ceremonia cuenta con 2 000 invitados, incluidos Tony Blair, la primera dama estadounidense Hillary Clinton, el tenor Luciano Pavarotti, la ex primera ministra Margaret Thatcher o el actor Tom Cruise.

Elton John adapta su canción 'Candle in the wind' con una letra que homenajea a la princesa Diana.

Por la tarde, el féretro es conducido a Althorp, donde está la casa de la familia de Lady Di.

A lo largo de todo el camino, la gente llena los arcenes de la carretera y tira flores al coche funerario, algo realmente inusual en el Reino Unido.

La princesa Diana está enterrada discretamente en una pequeña isla en un lago del parque familiar.

(Con información de AFP).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).