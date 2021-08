Falleció Larry Harlow, pianista y leyenda de la Fania All Stars, a los 82 años. | Fuente: Twitter

Larry Harlow, conocido como “El judío maravilloso de la salsa”, falleció este viernes 20 de agosto tras padecer de una enfermedad renal, según comunicaron sus familiares. El icono de la salsa formó parte de la Fania All Stars en los años 70 y 80 donde compartió escena con los más grandes de la música como Richie Ray, Ismael Miranda, Héctor Lavoe y más.

Por medio de sus redes sociales, la esposa de Lawrence Ira Kahn -nombre verdadero del compositor norteamericano de ascendencia judía- publicó un sentido mensaje despidiéndose del artista.

“A todos los salseros del mundo les informo con profundo dolor que luego de 32 días hospitalizado mi amado Larry falleció a las 12:30 de la madrugada a causa de complicaciones como paciente renal que debilitaron su ya agotado corazón”, se lee en el mensaje.

Asimismo, pidió a los fanáticos del también pianista Larry Harlow que guardaran su espacio para poder despedirse tranquilamente del salsero y así vivir su luto: “Les doy las gracias por todo el amor y por los mensajes que él recibía de todos ustedes y que yo me encargaba de leerle en el hospital. Les pido por favor que nos den espacio a la familia y amigos íntimos para procesar nuestra pérdida y más adelante les daremos información al respecto. Por favor, no me llamen para entrevistas, mi corazón está roto”, concluyó.

¿Quién es Larry Harlow?

Larry Harlow es una figura trascendental de la salsa mundial, pues no solo es parte de la mítica Fania All Stars, donde demostró al frente del piano su apelativo de "El judío maravilloso" por la agresividad y sabrosura, que siempre transmite en el escenario y logrando éxitos como "Abran Paso", "Señor Sereno", "Las mujeres son".

Harlow y el cantante puertorriquño Junior González hicieron bailar a todo el público con los clásicos "La cartera" y "Paso de Encarnación" que son los éxitos más destacados de dicha dupla.

A pesar de tener casi 70 años y ser hijo de inmigrantes judíos,Larry Harlow, hizo suya la música latina, convirtiéndose uno de los salseros más importantes de la historia, compartiendo escenarios con Héctor Lavoe, Willie Colón, Celia Cruz, Rubén Blades, Tito Puente, Cheo Feliciano, Eddie Palmieri, entre otros.

