Melissa Paredes sorprendió a todos sus fans al anunciar el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba. La conductora de televisión rompió su silencio en su programa "América hoy" y contó su versión de los hechos. Además, aseguró que los problemas venían desde hace meses atrás y ya no se pudo hacer nada.

Sin duda, cuando el amor se acaba, los esfuerzos ya no son suficientes para mantener una relación a flote y prueba de ello es que en estos 10 meses del 2021, han sido muchas las parejas que decidieron acabar con su historia de amor.

En esta nota recopilaremos una lista de parejas famosas internacionales que decidieron acabar con su noviazgo o su matrimonio y sin duda, ha dejado sorprendidos a más de uno.

Chyno Miranda y Natasha Araos

Chyno y Tashie se conocieron en 2014 gracias a las redes sociales. Ella le dio like a una de sus fotos y él se fijó en la guapa seguidora que tenía. Después de intercambiar likes y mensajes, se conocieron en persona e iniciaron un noviazgo de tres años. En 2017 se casaron por el civil, una semana después de comprometerse y en 2019 llegó su pequeño hijo que llamaron Lucca.

Desde 2020 se habló sobre el fin de la relación de la pareja y todo fue porque Chyno se enfermó de COVID-19 y le dejó grabes secuelas. Fue recién en este año que confirmaron que estaban separados desde hace un año. “No estamos juntos como pareja desde hace más de un año”, confirmó Chyno en el comunicado que hizo junto a Natasha. “Esta parte del video me da mucho sentimiento. Tengo que confesarlo y ser sincero con todos. Yo la respeté a ella como esposa y respeté mi hogar también”, agregó para dar a entender que entre ellos no hubo una tercera persona.

Adamari López y Toni Costa

Esta fue otra de las parejas que sorprendió a los fans al anunciar su separación. Adamari López y Toni Costa confirmaron que ambos habían tomado la decisión de seguir caminos diferentes. La conductora de "Hoy día" reveló que ella fue quien decidió separarse del bailarín español y el padre de su pequeña Alaïa.

Ninguno de los dos reveló los motivos de su distanciamiento, aunque en una entrevista de Ada para La Opinión aseguran que era una crisis de pareja que tenía tiempo y negaron que haya sido por terceras personas involucradas o por un caso de infidelidad.

Anuel AA y Karol G

Tras meses de rumores sobre su separación, al fin Karol G y Anuel AA se pronunciaron al respecto y confirmaron a sus seguidores que ya no están juntos. A mediados de abril, el intérprete reveló que llevan cuatro meses y medio separados.

“Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas”, escribió Karol G para confirmar que su noviazgo con Anuel AA había llegado a su fin. “Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace 3 años que todo comenzó”, continuó.



Jennifer Lopez y Alex Rodriguez

Sin duda, esta fue la separación que más causó polémica. Todo indicaba que acabarían en matrimonio, sin embargo, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez decidieron poner fin a su relación con un comunicado en conjunto.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor para cada uno y para los hijos de ambos. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo”.

Sara Carbonero e Iker Casillas

La pareja se conoció en 2010, cuando él era el capitán del Real Madrid y ella una reportera deportiva que seguía de cerca los pasos del equipo en el Mundial de 2010 en Sudáfrica. La historia de amor que vivían era la más querida por los fans; sin embargo, a mediados de abril, Sara Carbonero e Iker Casillas confirmaron su divorcio.

“El respeto, el afecto y la amistad permanecerán siempre. Nuestra prioridad es desde el cariño y el compromiso, compartir el bienestar de nuestros hijos y protegerlos para que crezcan en un entorno estable y saludable”, anunciaron en un comunicado.

Kim Kardashian y Kanye West

El divorcio más sonado de lo que va del año es el de Kim Kardashian con Kanye West. A la par del final del reality que la lanzó a la fama junto a su familia, culminó el matrimonio de la estrella de TV.

Aunque el matrimonio venía presentando problemas fue la crisis emocional de Kanye a mediados de 2020 lo que hizo que Kim pusiera las cosas en la balanza. La pareja ya no pasó las festividades de fin de año junta y, al parecer, los momentos de esta decisión estarán incluidos en la última temporada de Keeping Up with the Kadashians.



