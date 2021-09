Laura Bozzo es buscada por la Interpol. | Fuente: EFE

Nada ha terminado aún para Laura Bozzo durante su juicio por delito fiscal en México, país en el que reside desde hace varios años. Este martes 28 de septiembre, medios mexicanos como Infobae México y Milenio reportaron que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja contra la peruana.

De acuerdo a la prensa azteca, funcionarios del gobierno federal de México confirmaron que la ficha roja de la Interpol fue emitida unos días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo solicitara, es decir, a mediados de agosto. Por ese motivo, se encuentra entre las personas más buscadas en los 194 países que integran el organismo.

Cabe recordar que, hacia finales del mes pasado, Miguel Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito de Amparo y juicios federales, otorgó a Laura Bozzo una suspensión provisional de la orden de aprehensión en su contra. La medida cautelar se dio para que pueda pagar una garantía de 300 mil pesos para cubrir los siguientes cinco días que prevalezca la suspensión.

Ortiz Marmolejo rechazó conceder una suspensión definitiva, lo cual detendría su captura en México. A través de un acuerdo judicial, el juez federal dio a conocer que la presentadora Laura Bozzo no asistió a la audiencia y no entregó su pasaporte como se le había solicitado, motivo por el que no se le podía dar la medida cautelar para evadir la prisión.

Tras ser acusada de un presunto delito fiscal, la conductora de televisión Laura Bozzo recibió una orden de arresto para ser ingresada a la cárcel en México. Un juez de control vinculó a la peruana con la venta irregular de un inmueble que se encontraba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La polémica personalidad de la pantalla chica fue procesada por un presunto delito fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos (602 004 dólares) al vender un inmueble embargado por el SAT y se le impuso prisión preventiva.

