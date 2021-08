Laura Bozzo se pronuncia tras su orden de prisión preventiva: "No sé de dónde salen estas cosas". | Fuente: Instagram

Después de que Laura Bozzo fuera acusada de delito fiscal y las autoridades pidan prisión preventiva, la conductora de televisión decidió declara a la prensa peruana sobre su situación.

Desde la clandestinidad, la estrella de Televisa aseguró que sus abogados se encargarán del tema legal y no tiene nada que decir al respecto.

“No, no sé de dónde salen todas estas cosas, yo de ese tema ya no hablo para eso están mis abogados, los que hablan son ellos, punto. ¡Yo no tengo nada que hablar!”, comentó Laura Bozzo para ATV Noticias.

Segú los medios internacionales, la popular ‘Abogada de los pobres’ estaría en un hotel en la Ciudad de México donde está trabajando en su defensa antes de que se cumplan las 48 horas de presentarse formalmente para dar su descargo.

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

Meses atrás, se había dado a conocer la noticia de que Laura Bozzo, radicada en México, había solicitado un acuerdo reparatorio para pagar un adeudo fiscal y evitar con ello su llegada a la cárcel.

Este no es el primer conflicto que Bozzo tiene con el SAT mexicano luego de que en el 2018 fue acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos (853.007 dólares), al no haber pagado el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Empresarial Tasa Única (IETU) en el 2012.

En aquel entonces Laura Bozzo aseguró ser "muy bruta para los impuestos" y que se trataba de un problema derivado del mal manejo de algunos de sus contadores.

Laura Bozzo conoció la fama en México gracias a su programa "Laura en América" (1998-2008) grabado en su natal Perú, donde la también abogada atendía casos de violencia familiar, adulterio y adicciones.

El programa fue criticado en diversas ocasiones por la ridiculización, violencia e insultos hacia los participantes.

