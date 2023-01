Priscilla Presley le dedicó unas emotivas palabras a su hija Lisa Marie durante el entierro que tuvo lugar en Graceland. | Fuente: Twitter / Priscilla Presley

Han pasado dos semanas desde la muerte de Lisa Marie Presley. Días después de su multitudinario entierro en Graceland (Memphis, EE.UU.), la madre de la artista, Priscilla, puso en duda un punto del testamento que dejó su hija.

De acuerdo con un recurso judicial, presentado por la exesposa de Elvis Presley al Tribunal Superior de Los Ángeles (EE.UU.), se cuestiona una enmienda hecha por Lisa Marie en 2016 en el documento, que le quita el rol de fideicomisaria de la herencia.

La defensa de Priscilla Presley argumentó que la "supuesta enmienda de 2016" tiene errores ortográficos y, además, es un hecho sobre el que la mamá de la difunta cantante no tuvo conocimiento hasta después del fallecimiento de su hija.

Al destituirla como fideicomisaria, la madre de Lisa Marie no podrá tener vínculo con los activos que dejó la hija única del 'Rey del Rock'.



Priscilla Presley durante el entierro de su hija Lisa Marie. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Jason Kempin

¿Qué implica la enmienda de Lisa Marie Presley?

Según ventilaron medios estadounidenses, la enmienda hecha por Lisa Marie Presley años antes de su muerte reemplaza como fideicomisarios a su madre y a su gerente de negocios, Barry Siegel. Los sustitutos son sus dos hijos, Riley y Benjamin Keough.

Benjamin, sin embargo, se suicidó en 2020, de modo que quien se haría cargo de los activos de la hija del 'Rey del rock' sería Riley, una actriz que ha participado en la película The Devill All the Time y la serie The Terminal List.



Sin embargo, la defensa de Priscilla Presley consignó que la enmienda no le fue notificada mientras su hija estuvo viva, tampoco pasó por una notaría. A ello se suma el hecho de que se haya escrito "mal el nombre" de Priscilla, mientras que la rúbrica de Lisa Marie "parece inconsistente con su firma habitual y acostumbrada", según reportó la BBC.

"Con base en lo anterior, la pretendida enmienda de 2016 debe considerarse inválida y el fideicomiso, en su forma enmendada y completamente reformulada en 2010, es el documento de control y autoridad y sus términos administrados", señala el documento.

Los restos de Lisa Marie Presley descansan junto a los de su hijo Benjamin Keough, quien se suicidió en 2020. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Jason Kempin

El entierro de Lisa Marie Presley

De acuerdo con la cadena CBS News, las finanzas de Lisa Marie Presley eran un desorden. De hecho, aún no se esclarece el valor de su patrimonio.

Todo este enredo legal surge luego de que la hija de Elvis fuese sepultada junto a los restos de su hijo y su padre en la residencia de Graceland. Al acto asistieron estrellas de la música, como Alanis Morissette, Axl Rose y Billy Corgan, quienes cantaron en homenaje a la difunta artista.

Con 54 años, Lisa Marie Presley falleció luego de sufrir un paro cardíaco. Fue vista en público por última vez durante los Golden Globe 2023, donde el actor Austin Butler recibió un galardón por su actuación en la biopic Elvis.