La cantante Shakira, de 45 años, y el futbolista Gerard Piqué, de 35 años, han roto después de 12 años de relación y dos hijos en común | Fuente: AFP

Mientras que Shakira vive uno de los momentos más complicados de su vida a nivel personal tras su ruptura con Gerard Piqué, la familia de la cantante se ha convertido en el mayor de sus apoyos en su día a día en Barcelona.

En esta ocasión fue la propia madre de Shakira, Nidia Ripoll, la que ha confesado ante las cámaras que le gustaría que su hija y Piqué se reconcilien: "Lógico", declaró a la agencia Europa Press.

Muy pendiente de la evolución de su marido que pasa por un probelma de salud tras su última caída y que lo llevó a un nuevo ingreso hospitalario, Nidia dio detalles sobre su actual condicion.

"Ahí está, mejorando día a día gracias a Dios. Gracias a ustedes por preguntar", acotó. Por el momento se desconoce cuándo le darán el alta a su marido, pero espera que sea este mismo mes: "Todavía no lo sé... pronto yo creo. Este mes Dios quiera que sí".

Siempre al lado de su hija en el día a día, sobre todo en los últimos meses en los que el núcleo familiar de Shakira ha terminado por derrumbarse, Nidia reconoce que es un gran apoyo para ella: "Imagínate, un consuelo", comentó.

A pesar de su maravillosa relación, prefiere no hablar sobre los planes de futuro de la cantante y si finalmente tomará la decisión de marcharse a Miami junto a sus hijos: "No tengo ni idea, no he hablado sobre eso", sentenció.



EXCUÑADO DE SHAKIRA ASEGURA QUE LA RUPTURA CON PIQUÉ FUE POR PROBLEMAS ECONÓMICOS

Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación a inicios de junio, pero no dieron detalles del verdadero motivo que los llevó a tomar esta decisión, pese a que varios rumores recogidos por la prensa apuntaron a una supuesta infidelidad del futbolista.

Ahora, una nueva declaración del excuñado de la cantante se suma a las posibles razones de la ruptura. Roberto García, expareja de Lucila Mebarak, hermana mayor de Shakira, dijo que el distanciamiento entre las figuras mediáticas se debe a un discusión que hubo por un problema económico.

"Esa relación lleva rota mucho tiempo, pero daban una imagen cordial de cara al público. Shakira se fijó en Piqué porque la gustaba para ser el padre de sus hijos. Ella sabía que nunca se casaría con él", declaró García al medio ESDiario.

"Piqué le habría pedido dinero a Shakira para un tema de inversiones y la familia de la cantante se ha negado a que se lo diera. Ellos no mezclan su dinero y llevan la economía familiar al 50%. Ella también está invirtiendo en otros negocios de construcción. Ella tenía idea de hacer algo en Bahamas y en Colombia. Ahí empezaron los problemas", agregó.

