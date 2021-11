Maite Perroni, quien le dio vida a Lupita Fernández en la versión de "Rebelde" del 2004, se mostró emocionada que una nueva generación salga a la luz. | Fuente: Twitter

A pesar de que la nueva versión de “Rebelde” tuvo malas críticas, Maite Perroni, quien le dio vida a Lupita Fernández en RBD, se mostró feliz de que esta generación pueda conocer otra visión de lo que fue la exitosa serie mexicana.

“Les deseo lo mejor, la verdad creo que es un gran proyecto, es una gran oportunidad. Es una nueva generación y esa energía, esa pasión y ese talento tiene que salir al mundo. Deseo que sea un éxito para todos y que lo disfruten al máximo”, dijo la actriz al programa ‘Sale el Sol’.

Asimismo, Maite Perroni destacó que RBD fue una parte importante no solo en su carrera actoral sino también como cantante por lo que se siente agradecida por haber formado parte de “Rebelde”.

“Rebelde para mí es y será siempre un corazón gigante en mi vida que solo me ha llenado de amor”, agregó.

¿Cuándo se estrena "Rebelde" en Netflix?

"Rebelde" está de regreso en una nueva versión bajo la producción de Netflix y se estrenará en enero de 2022. El gigante de streaming confirmó esta noticia a través de sus cuentas oficiales y, además, se estrenó el primer videoclip que grabaron los actores interpretando el icónico tema de la recordada telenovela.

Desde hace varios meses se dio a conocer que se estaba preparando un remake del exitoso melodrama juvenil que fue protagonizada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann en el 2004. Tanto fue el éxito, que también fueron parte del grupo RBD que estuvo activo hasta 2009 y ahora tendrá una nueva versión que estará ambientada al 2021, así que tocarán diversos temas sociales, pero respetando la historia original.

A través de su Twitter, Netflix publicó el póster oficial de la serie y también se dio a conocer que se estrenará el próximo 5 de enero del 2022. La noticia se viralizó rápidamente y muchos fans han manifestado las ansias que sienten por ver esta nueva versión y, además, esperan que, más allá de volver a interpretar las canciones de RBD, puedan lanzar nuevos temas.

